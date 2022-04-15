天津火車相撞司機跳車 11節車廂墜橋 1輛從翠屏山站溜逸3公里

兩輛貨運火車在天津薊州區發生碰撞。(取材自極目新聞)

14日下午1時左右，大秦鐵路天津薊州段，兩輛貨運列車相撞，其中11節車廂墜落鐵路橋下。當地目擊者表示，兩列貨車都滿載煤炭，其中一輛從翠屏山站大約溜逸了3公里直到事故現場。兩列火車司機相撞之前跳車逃離，輕微受傷。目前，無其他人員傷亡信息。

極目新聞報導，14日下午1時15分，中鐵集團公司太原鐵路局大秦線薊州州河灣大橋路段，一輛駛向秦皇島方向的運煤列車與前方一列正向後滑行的貨運列車首尾相撞，導致17節車廂脫軌，11節從橋上墜落。查詢地圖發現，上述貨運列車，從翠屏山站溜逸到事故發生地州河灣小區附近，兩地之間駕車距離4.7公里，需要10分鐘左右；步行路線稍微直一些，顯示3.7公里。

據報導，據薊州區州河灣小區一提供的照片和視頻可以清晰地看到，有許多節車廂墜落到鐵路橋下空曠的土地上，有的車廂裡還有少量煤炭，有的空空如也，旁邊則有成堆的煤炭。

該商戶還說，事發後，現場附近進行了警戒，他看到有數十輛挖掘機陸續趕來了現場，也有應對夜間救援的大型探照燈，還有可以吊200噸的大型吊車。

報導稱，當晚9時許，當地另一居民曉草（化名）表示，下午他離事故現場最近的時候只有100米左右，可以清楚地看到，兩輛都是重載運煤的列車，他拍了一些視頻和照片，後來許多路口被警戒，不讓拍照拍視頻了。

「這事可把我朋友嚇著了！」曉草說，當時他朋友駕車途經事發地附近的鐵路橋下方後不久，就發生了列車相撞的事故。因為鐵路幾乎是直線，翠屏山站到事故地點應該只有3公里左右的距離。

據了解，鐵路部門派出6列救援列車和近1000名工作人員趕赴現場，從貨車兩端展開救援工作，疏解區間停留車輛，對脫線的車輛進行起復，以最快速度搶通線路。事故發生後，當地消防救援隊伍立即調派48人、9車趕赴現場，全力開展搶險救援工作。

「現場燈火通明，正在連夜救援。」14日深夜10時許，當地一居民發的視頻顯示，在探照燈的照耀下，現場可見眾多的挖掘機、工程車和工人正在連夜救援。一名正在現場附近直播的男子，也被工作人員勸離，許多路口都拉了警戒線，與救援無關的人員不得靠近。

公開資料顯示：大秦鐵路，簡稱大秦線，是中國華北地區一條連接山西省大同市與河北省秦皇島市的國鐵I級貨運專線鐵路，也是中國境內首條雙線電氣化重載鐵路、首條煤運通道幹線鐵路，於1983年進行勘察設計，1985年動工建設，1992年全線竣工運營。