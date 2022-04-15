日薪破萬跑腿哥睡街頭 每天睡不到3小時

部分跑腿小哥日薪破萬元，每天都在超負荷工作。（取材自財經天下）

因疫情 封控下的上海，市民搶菜、搶物資難，「跑腿小哥」行業應運而生。由於市場需求量大，部分跑腿小哥日薪破萬元，代價是每天都在超負荷工作，不是睡不到三小時，就是只能在街邊打地鋪或睡橋洞，每48小時就要做一次核酸，飯也顧不上吃，有人體重幾天就跌了5公斤。

財經天下周刊報導，封控中的上海市想買菜，大都通過自己每天定鬧鐘到網上搶購，但經常是蹲了半天連個菜葉子也沒搶到；另一種是小區團購，菜比平時貴了很多，但仍有不少市民加入，因訂單太多，配送時間一延再延，有時十餘天還等不到。愈來愈多的市民上網請跑腿小哥代購、代送。

每天清晨6點，跑腿小哥周星辰就騎著自己的電動車 穿梭在上海楊浦區統計配送。一般3公里以內，他一單收50元（人民幣，下同，約7.84美元），最高一單收100元，跨區的訂單不接。他之前是健身 教練，如今十多天裡，每天要送二、三十單，電動車電池一天要換兩、三個，飯也顧不上吃，體重一下子從65kg跌到60kg。

萬山之前是送外賣的，因為要養兩個孩子，他幫人代購物資，還組建了一個近百人加入的跑腿小分隊，能覆蓋浦西七個區約80%的小區。由於訂單量過大，跑腿小哥每天6點就要起床工作，忙到次日凌晨是常有的事。因為怕小區出現陽性病例，通行證失效，小哥們只能在街邊打地舖或者睡橋洞，並且每48小時就要做一次核酸。十幾天，很少有人吃過熱乎飯，餓了就蹲在路邊吃點乾糧。

「配送小哥大概每天送50單到60單，日收入在1200元到1500元左右。」萬山說。周星辰也獲得了比做健身教練高得多的收入。「從4月9日到現在，我每天收入都能到1000元。」一位跑腿小哥在一個微信群裡自曝4月9日偷懶還賺了3900元，第二天不突破8000元不休息。上海人捨得花錢，跑腿不接單對方就會加價，甚至有人加價800元，有個小哥一天賺了10200元。

順豐小哥日薪過萬算是坐實了市場的傳言。一位順豐同城配送騎士共完成60單配送，總收入為10067.75元。順豐同城官方回應騎手該筆收入由3部分組成，其中基礎佣金534元，各類特殊獎勵約1678元，用戶打賞約7856元，也就是說單筆用戶打賞費用為131元。

據了解，順豐小哥日薪過萬的訂單是一個企業用戶下單的，有一點是肯定的，不打賞很難有人接單。但近期由於受疫情影響，上海跑腿訂單激增，同時跑單騎手緊缺，用戶會通過增加小費方式鼓勵騎手接單。