我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

冬奧慘摔被罵翻 朱易「唯一保送」北大又讓網友怒了

紐約地鐵2華裔生中槍 「他第1槍對準我 我叫大家快逃命」

霸氣新娘 棍打婚鬧護新郎 網讚：打得好

中國新聞組╱北京13日電
37--新娘護住新郎，不讓他被朋友「婚鬧」。(視頻截圖)
37--新娘護住新郎，不讓他被朋友「婚鬧」。(視頻截圖)

中國婚禮不時會出現惡俗婚鬧，例如新娘遭男賓客掀衣摸胸、新郎遭麵粉蓋頭等，近日山東的一場婚禮上，新郎也遭到惡搞，但這次新娘相當霸氣，直接拿出短棍護夫打退婚鬧者，看得網友嘖嘖稱奇，直稱是「最霸氣新娘」。

極目新聞報導，網上近日瘋傳一段「新郎朋友婚鬧，新娘持棍霸氣護夫」短片，山東煙台一對新婚夫婦在接新娘回家路上，多名友人突然上演婚鬧，新娘見狀即一手抱腰護住新郎，一手持棍反擊，穿高跟鞋的她更多次起飛腳，身手靈活，將朋友們打得節節敗退，成功「護夫」。

該段影片由婚車司機拍攝，他目睹這個過程後笑說，感覺這個新娘特別猛，「新郎以後生活肯定特別幸福。這種被新娘保護的感覺特別好。」

36--新娘護住新郎，不讓他被朋友「婚鬧」。(視頻截圖)
36--新娘護住新郎，不讓他被朋友「婚鬧」。(視頻截圖)

該段影片觀看數超過335萬次，網友讚嘆新娘的護夫舉動，「這是我見過最霸氣的新娘啊」、「這媳婦真的太勇了，霸氣極了」、「別的不說，他老婆是真疼他」。

也有不少網友批評「婚鬧」做法，認為應該整治，「這一棍打的不僅僅是鬧婚，更是對這惡俗的亮劍」、「看著很解氣，這種婚鬧就應該及時被遏制，一點也不好笑」、「打得好，看著真解氣」、「就該這樣！鬧婚真的是非常可惡」。

35--新娘護住新郎，不讓他被朋友「婚鬧」。(取材自極目新聞)
35--新娘護住新郎，不讓他被朋友「婚鬧」。(取材自極目新聞)

上一則

李家超交786提名 報名參選港特首 23條立法是優先工作

下一則

香港去年立法會選舉 年輕人投票率僅8%

延伸閱讀

最後2個孩子18歲了…川震孤兒安康家園功成身退了

最後2個孩子18歲了…川震孤兒安康家園功成身退了
中國首季乘用車零售銷量減4.5% 預估本月市況還會下探

中國首季乘用車零售銷量減4.5% 預估本月市況還會下探
「劉羅鍋」 隔26年再上螢幕 「雙冰」結合天天欺負他

「劉羅鍋」 隔26年再上螢幕 「雙冰」結合天天欺負他
已婚男確診足跡曝「5天到女同事家8次」 女：來修水管

已婚男確診足跡曝「5天到女同事家8次」 女：來修水管

熱門新聞

上海陸家嘴金融成的白領。人民網

中國真正月收入1萬人民幣以上有多少？答案超乎想像

2022-04-06 16:33
南韓研究機構指出，中國已經在五個科研領域超越美國。（圖／聯合報系資料照片）

南韓研究：中國科研在奈米等5領域超越美國

2022-04-06 08:49
上海封城，習近平要求繼續堅決清零不動搖，引起越來越多的質疑。（美聯社）

習近平何以不惜巨大代價清零 中官媒：與西方制度之爭

2022-04-06 12:11
上海傳出有核酸陰性的夫妻被誤為陽性。圖為上海核酸檢測示意圖，非新聞當事人。(新華社)

上海夫婦持陰性報告 被押進方艙 警：說你陽性你就是

2022-04-11 11:00
上海南匯方艙醫院爆出搶物資慘況。（視頻截圖）

上海方艙「沒吃沒喝」? 母女搶不到飯痛哭 網轟：寧願去拘留

2022-04-07 09:00
郎咸平。(取材自微博)

等不到核酸報告無法就醫 財經名人郎咸平母親上海過世

2022-04-11 04:16

超人氣

更多 >
影／紐約布魯克林地鐵爆槍案 10人中彈16傷 現場華人多

影／紐約布魯克林地鐵爆槍案 10人中彈16傷 現場華人多
紐約地鐵槍手是他 警公布詹姆斯照片 全力追捕

紐約地鐵槍手是他 警公布詹姆斯照片 全力追捕
中知名富豪南加涉逃稅 判洗錢、欺詐罰18.3億

中知名富豪南加涉逃稅 判洗錢、欺詐罰18.3億
紐約地鐵2華裔生中槍 「他第1槍對準我 我叫大家快逃命」

紐約地鐵2華裔生中槍 「他第1槍對準我 我叫大家快逃命」

布魯克林地鐵槍案 紐約警局長：未朝恐襲方向調查

布魯克林地鐵槍案 紐約警局長：未朝恐襲方向調查