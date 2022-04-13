霸氣新娘 棍打婚鬧護新郎 網讚：打得好

37--新娘護住新郎，不讓他被朋友「婚鬧」。(視頻截圖)

中國婚禮不時會出現惡俗婚鬧，例如新娘遭男賓客掀衣摸胸、新郎遭麵粉蓋頭等，近日山東的一場婚禮上，新郎也遭到惡搞，但這次新娘相當霸氣，直接拿出短棍護夫打退婚鬧者，看得網友嘖嘖稱奇，直稱是「最霸氣新娘」。

極目新聞報導，網上近日瘋傳一段「新郎朋友婚鬧，新娘持棍霸氣護夫」短片，山東煙台一對新婚夫婦在接新娘回家路上，多名友人突然上演婚鬧，新娘見狀即一手抱腰護住新郎，一手持棍反擊，穿高跟鞋的她更多次起飛腳，身手靈活，將朋友們打得節節敗退，成功「護夫」。

該段影片由婚車司機拍攝，他目睹這個過程後笑說，感覺這個新娘特別猛，「新郎以後生活肯定特別幸福。這種被新娘保護的感覺特別好。」

36--新娘護住新郎，不讓他被朋友「婚鬧」。(視頻截圖)

該段影片觀看數超過335萬次，網友讚嘆新娘的護夫舉動，「這是我見過最霸氣的新娘啊」、「這媳婦真的太勇了，霸氣極了」、「別的不說，他老婆是真疼他」。

也有不少網友批評「婚鬧」做法，認為應該整治，「這一棍打的不僅僅是鬧婚，更是對這惡俗的亮劍」、「看著很解氣，這種婚鬧就應該及時被遏制，一點也不好笑」、「打得好，看著真解氣」、「就該這樣！鬧婚真的是非常可惡」。