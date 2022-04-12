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徐州「買菜天團」 為疫情間管控區跑腿2400單、代購2萬件商品

中國新聞組／上海13日電
徐州蘇果超市業主黃博等人組成志願者團隊，為被隔離的居民跑腿買物資。(取材自揚子晚報)
徐州蘇果超市業主黃博等人組成志願者團隊，為被隔離的居民跑腿買物資。(取材自揚子晚報)

作為江蘇省徐州第一批被管控的小區，自3月29日起，徐州萬科城A5-5號樓一直處於嚴格管控狀態。不能出門，買菜吃飯的問題怎麽辦？小區業主、華潤蘇果超市徐州壩子街員工黃博號召各業主、招募志願者，組成「買菜天團」，無酬負責為鄰裡採買、運輸物資的工作。

揚子晚報報導，本身在超市工作的黃博表示，自家超市本就是疫情期間的供保單位，但如果有人能把物資運輸到小區裡就更好了。他在業主群和工作群裡發起號召，招募志願者；3月29日，13名業主志願者和蘇果超市「黨員先鋒隊」5名成員組織起「買菜天團」，開始運送工作。

一開始，鄰居對這組「天團」仍有疑慮，不敢委託購買；但沒過多久，越來越多鄰居知道、信任他們，每天的單量也越來越多。「今天又有400多個訂單，咱們要抓緊時間，盡快給鄰居們送過去。」中午12時，黃博就統計4個代購群裡的購物清單，交給管控區外的志願者團隊，開始一天的物資採買工作。小區被管控的十幾天裡，這個志願團隊已為居民代購生活物資2400多單、商品2萬多件。

不光買菜，孩子紙尿褲快用完了、學生上網課沒課本……，無論誰家有跑腿的需要，「買菜天團」一應接單。在業主微信群裡，時常會看到業主們由衷感謝：「真的是太感謝你們了！給我們家解決了這個大問題，沒有你們都不知道怎麽辦」、「這次真的感受到，什麽叫鄰裡間的守望相助。」

徐州蘇果超市業主黃博等人組成志願者團隊，為被隔離的居民跑腿買物資。(取材自揚子晚...
徐州蘇果超市業主黃博等人組成志願者團隊，為被隔離的居民跑腿買物資。(取材自揚子晚報)

4個義務代購跑腿群、近1800個群成員，每天都有幾百單購買需求，面對如此巨大的工作量，「買菜天團」的志願者們卻絲毫沒有怨言。黃博說：「鄰裡之間互幫互助是應該的，雖然每天忙得跟打仗一樣，但我們也樂在其中，相信在我們的共同努力下一定能渡過這次難關。」

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