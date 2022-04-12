陝西姑娘暖心為老人拍遺照 長者笑領：此生最好看照片

陜西姑娘楊鑫為老人拍照，收到照片的長輩開心不已。（取材自北京青年報）

陝西商洛近日舉辦了一場名為「老有所憶」的特別攝影 展，展覽上展出的照片竟然是老人們的「遺照」。陜西姑娘楊鑫自2018年起，開始替2000多位山區老人免費拍照，團隊志工不僅為老人精心梳理打扮，拍攝後還會為每個老人修照片，把老人們最美的瞬間記錄下來。楊鑫說，很多農村老人一輩子都沒拍攝過一張像樣的照片，她希望透過拍照帶給老人慰藉；老人過世後，兒孫們也能用這張照片懷念追思長輩。

北京 青年報報導，楊鑫回憶起某次參加為獨居老人 送棉衣的活動，意外得知當地一位獨居老人去世好幾天才被發現，而他的葬禮上竟然一張照片都沒有。隨著楊鑫走訪的地方越多，發現很多農村老人除了身份證照片都沒拍過照片，於是萌生了為老人們拍遺照的想法。

楊鑫已經免費幫2000餘多位老人拍攝遺像。（取材自北京青年報）

2017年12月，楊鑫開始和義工們為商洛山區空巢老人拍攝最美笑容，並製作裝裱成框送給老人們。

楊鑫說，一開始也擔心老人們有所忌諱，她曾問過一位長者能不能為她拍照？對方爽快地答應了，她又問，「我給妳拍這張照片後想怎麼用？」老人很自然地說，等我過世了放在家裡用。

每一位老人在拍攝前都會由義工為他們整理衣服和頭髮，楊鑫說，志願者的付出讓老人們很感動。有次在商洛市洛南縣為老人拍照時，一位女志願者看老人頭髮亂了，細心為她拆開再梳好，衣服也拽得平平整整才讓攝影師拍攝；拍完照後，這位老人拉著女志願者的手說，「你咋這麼好，比我親女兒對我都仔細。」

還有老人在拿到照片後會淚流滿面，說著是自己這輩子拍攝最體面的一張照片。

楊鑫已經免費幫2000餘多位老人拍攝遺像。（取材自北京青年報）

楊鑫想起某次在山區村莊發照片時，有位老人拿著自己的照片端詳，「只見他先是看著照片合不攏嘴，隨後表情突然沉重下來，等了幾秒後又笑了出來」，她說「我想他的心裡可能先是看到照片拍得很好很高興，一想到這是遺照又感到沈重，之後想到自己走了孩子們在家裡能看到這張照片又高興了起來。」楊鑫說，老人的表情讓她感覺，這件事值了。

據報導，楊鑫和志工團至今已經免費幫2000餘多位老人拍攝遺像，而她的目標是兩萬人。楊鑫表示，哪怕是吃再多的苦也要為有需要的山區老人留下最美的笑容，「在我們能力所及的地方，我都想給他們拍」。