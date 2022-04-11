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專家：Omicron不是「大號流感」 躺平不是中國選項

中國新聞組／北京11日電
梁萬年教授指出，「躺平不是中國的選項」。(視頻截圖)
梁萬年教授指出，「躺平不是中國的選項」。(視頻截圖)

上海本輪疫情形勢嚴峻，由於清零封控影響經濟甚巨，引發了各界「與病毒共存」、「躺平」的聲音。衛健委疫情應對小組專家組組長、清華萬科公衛和健康學院副院長梁萬年強調，Omicron不是「大號流感」，該病毒超額死亡率很高，對面戰疫，「躺平不是中國的選擇」。

上觀新聞報導，梁萬年指出，Omicron傳播速度比流感快，也比流感的隱匿性更強，更容易造成大範圍傳播，所以不能把目前疫情簡單認為是流感化疫情。梁萬年指出，Omicron變異株傳播力很強，一旦出現，若不採取任何干預措施，一個感染者可傳給9.5個人。因此過去面對Delta、Alpha、Beta病毒的「打法」已不適用，必須「以快制快」，各項防疫措施必須下手要快。

現階段，上海每日新增感染者數量仍持續上升，社會中不乏「躺平」的聲音傳出，

梁萬年說，中國堅定「動態清零」就是人民至上、生命至上的觀念，目前國家自信的認為有能力、有工具包、有基礎可以處理。有些國家決定「躺平」放任不管，但躺平最大的風險，就是人民生命和健康付出代價。

很多人認為「動態清零」影響經濟發展，影響老百姓正常生產生活。梁萬年認為，把防疫和生活作為因果關係，是不全面也是不科學的。疫情之後，所有國家和地區、全人類的人群，都受到危害。各國一系列的防控措施，都是減輕疫情的危害。無論全球哪個角落，都是要減輕危害，至於用什麼策略和措施，那是各國的選擇，是理念、政治、文化、制度等綜合考慮的選擇。

梁萬年解釋，疫情防控不是走清零、躺平兩個極端。「動態清零」不是追求零感染、零容忍，而是及時發現快速撲滅，不造成大規模傳染和反彈，努力找到中間最合適的平衡。「躺平，肯定不是中國的選擇」。動態清零是科學決策，只要用好，就能花極小的成本，實現最大的效率。

疫情 流感 Omicron

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