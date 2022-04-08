「我們還在」…上海盒馬店長白天揀貨深夜為小區送菜

深夜裡，陳延山（黑衣者）推著液壓車爬坡，為社區運送生活物資。（取材自新聞晨報）

上海盒馬mini北洋涇店店長陳延山在此波中國疫情 嚴峻的當下，拉著小車為該店周邊18個小區送菜，連著兩周每天都運到深夜，曾經最晚送到凌晨3時40分。陳延山說，能送幾戶送幾戶，要告訴更多人，「我們還在」。

新聞晨報報導，上海持續封控，以黃浦江為界，分區分批實施核酸篩查，盒馬店所在的博山路也在浦東新區屬管控之列。店裡有菜有肉，運不出去，周邊小區居民來不了，於是店長陳延山晚上9點半再轉到另一個「戰線」上，用小車一車車地給周邊18個封控小區送菜。

陳延山做過三家店店長，但他從來沒遇到這種情況，店裡原有100人，一下子就縮減到剩下19人，「人員缺口81%，最初我有點發懵，這店還怎麼開？」線上線下採購量又都暴增，店內員工揀貨、打包、配送等作業量瞬間漲四倍。

據報導，接到許多人反映指封控時期不能出門，但在網路上買不到盒馬的菜，陳延山心裡慌張，「我們店當時貨架上是滿的，可我們運不出去，居民走不進來。」店裡接到消息，要做社區集單，也就是居民確定牽頭人，社區住戶有物資需求，集中下單後交由盒馬相關對接人員，將生活物資定時、定點地配送至小區。

於是陳延山選了店裡五個精壯的夥計，自己也加入，負責社區集單配送，白天實在忙不過來，就晚上下班後送。他們幾個同事揀貨、打包，再拉著液壓車一家一家配送，最晚的一次從21點30分送到第二天凌晨3點40分，陳延山說，「手機 顯示，我每天的走路步數超過3萬步」。

雖然這個工作相當辛苦，但陳延山說，看到居民在社群 裡給大家發布滿滿的感言，就感到很有動力，「只要每顆螺絲釘都擰得緊緊的，盡力不給疫情留縫隙。」他說，希望北洋涇所有店員都能安全、健康地回來，「我一定組織拍一張全家福，大家站在一起，也戰在一起。」