疫情封控嚴 中國掃墓人潮降74%、網路祭祖暴增

4月4日，在天津市烈士陵園，工作人員通過手機視頻連線烈士親友。（新華社）

今年清明節適逢中國各地防疫封控影響，出門掃墓的民眾大減，根據統計數據，今年中國清明掃墓人潮比去年減少74%，而在網路掃墓的人則比去年增加192%；不過，仍有超過7500萬人選擇出門旅遊。

據中央社報導，中國民政部統計，3至5日，中國各地累計接待現場祭掃民眾1754萬4208人次，比去年同期大減74%；登錄網路祭掃的群眾2156萬183人次，比去年同期激增192%；疏導車輛366萬9257台次，比去年同期驟減71%。

另據香港 01引述中國文化和旅遊部數據，3日至5日，內地旅遊出遊人次為7541.9萬，同比減少26.2%；旅遊收入則為187.8億元人民幣（約29.6億美元），同比減少30.9%。

3月30日，昆明鬥南花卉交易市場的花商在整理花束。（新華社）

文化和旅遊部又指，本地休閒和近程度假成為清明節假期首選。根據攜程、同程、驢媽媽、途牛、去哪兒、春秋和馬蜂窩等旅遊平台數據顯示，受這波疫情 影響，清明小長假出遊半徑明顯變小，近距離「本地遊」成為主流。各地接待遊客中省內遊客占比94.9%，創常態化疫情防控以來新高。

從旅館 預訂來看，「去哪兒」平台顯示，民眾下訂所居住城市旅館的「本市訂單」比重達45%，本省訂單更達50%；從度假訂單來看，近郊旅遊訂單較去年同期成長30%。

「同程」數據顯示，在各大城市群中，成渝、珠三角和京津冀三大城市群清明假期出行最為活躍。長三角城市群由於近期疫情防控壓力較大，居民出行較往年小長假減少。

此外，受本輪疫情影響較小的西部旅遊市場的旅遊恢復度較高，重慶、西安、昆明、烏魯木齊、貴陽等西部地區出遊熱度增長較快。