專家：上海染疫者逾98%用中藥 加快出院

中醫疫病防治基地負責人房敏5日在防疫記者會上表示，上海染疫者的中藥治療使用率穩定在98％以上。（新華社）

在5日舉行了上海市新冠肺炎疫情 防控新聞發布會上，上海中醫藥大學附屬曙光醫院院長、中醫疫病防治基地負責人房敏表示，中醫藥在新冠疫情防控中發揮了積極作用，上海針對陽性感染者，中藥使用率穩定保持在98%以上。此外，各街鎮的中藥預防方藥也已配送超2100萬人份。另外，世衛 組織報告指出，中醫藥能有效治療新冠肺炎。

香港文匯網報導，據房敏介紹，市級中醫專家組和各定點醫院按照第九版診療方案中藥方案開展臨床診治，結合海派中醫辨證特色，取得較好效果。臨床數據初步表明，在加快出院率、阻斷進展方面顯示了獨特優勢。目前，上海已派出市、區多個中醫醫療隊入駐各定點醫院和集中隔離收治場所，中醫師隊伍發揮了積極作用，中藥抗疫方劑深受患者歡迎。

「面對傳播力超強的Omicron變異株，我們應當盡早使用中醫藥，關口前移、防治並重。」房敏稱，3月31日，世界衞生組織指出，中藥能有效治療新冠肺炎，降低輕型—普通型病例轉為重症，縮短病毒清除時間和改善輕型和普通型新冠肺炎患者的臨床預後。中醫藥介入早發現、早報告、早隔離、早治療，不僅可改善患者症狀，而且藥物大多具有益氣健脾、化濕清熱、解毒化瘀等功效，因此具有阻斷毒邪深入的作用。同時對於普通人群包括高風險人群，在疫情嚴峻的時候服用抗疫中醫方藥，具有較好的預防作用。

另據房敏表示，3月初，上海市衞健委、上海市中醫藥管理局發布了由國家中醫疫病防治基地制定的「2022年春季易感人群外感疫病中藥內服預防方案」，向隔離點及重點封控的街鎮、小區、樓宇人群提供中藥預防方藥，深受群眾歡迎。在此基礎上，開展面向全市全人群、全覆蓋的中醫藥預防干預工作，目前已累計向各街鎮配送超過2100萬人份中藥預防方藥，對盡快建立防疫屏障起到了積極作用。

另據央視新聞客戶端消息，世衛組織日前發布「世界衛生組織關於中醫藥治療新冠肺炎專家評估會」的報告。此次會議評估了中國專家組提供的臨床應用、研究和循證評價報告。會議最終形成的報告指出，中藥能有效治療新冠肺炎，減少輕型、普通型病例轉為重症的情況；對輕型和普通型病例，與單純的常規治療相比，以中藥作為附加干預措施時，可以縮短病毒清除時間、臨床症狀緩解時間和住院時間。

報告還建議，成員國在其衛生體系及監管框架中考慮將中醫藥納入新冠肺炎臨床管理規畫；鼓勵成員國考慮使用中國的中西醫結合模式、推進國際臨床試驗。