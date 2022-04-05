做核酸先化妝 上海人盛裝打扮「維持都市人的體面」

在西康路上，幾位90後「潮人組合」盛裝打扮排隊核酸。（取材自微博）

在中國國務院 副總理孫春蘭親自督戰下，上海僅用一天便完成2500萬人的核酸檢測 ，在外界驚嘆高效率之餘，注重儀式感、維持「都市人」的體面、化好妝再下去做核酸的畫面及聲音，成為網路熱議的話題。打扮精緻前往核酸檢測現場，也成為上海市民「苦中作樂」和表達對醫護尊重的一種方式。

來源：YouTube

綜合媒體報導，「6點半我們小區的喇叭就開始喊『做核酸了』」，上海在4日全市開展核酸檢測。上海市寶山區市民楊先生表示，為了向外地援助的醫護展現上海人的精緻，他特地早起打扮得更精神一些，希望援滬醫護看到市民們的精神面貌後工作更愉快一些。

「下樓做核酸，醫生是上海的，不用化妝啦。」一名上海市民笑稱，4日早上有一名大白拿著喇叭在小區樓下如此喊話，顯然對上海市民的盛裝以對，有點難以認同。 男士西裝革履做核酸。（取材自微博）

據社群媒體 發布的訊息，在檢測前一晚，即有上海網民稱要化好妝再下去做核酸，有不少網民還貼出認真準備下樓去做核酸的照片，包括一大堆化妝品、西裝等。對此，有網民評論指，這是上海人「最後的倔強」，也是他們對「日常生活」的捍衛，上海雖然在防疫失守，但人民依然想維持一種「都市人」的體面。

女士穿旗袍做核酸。（取材自微博）

社交平台上則處處可見民眾打扮精緻前往核酸檢測現場的畫面，有女士穿著旗袍來到現場，有穿著西裝、襯衫的男士，有扮演成超人的女士，也有穿著聖誕老人衣服的國外友人。連小朋友也加入變裝行列，套著卡通造型的衣物及紙箱去做檢測。 有民眾扮演成超人。（取材自微博） 小朋友變身粉色恐龍。（取材自微博）

最引人矚目的是上海西康路的核酸檢測現場，有5名90後打扮很潮，彷彿出席派對，其中有人身穿蛇紋V領襯衫、頭戴草帽墨鏡；有人穿著吊帶黑裙、黑色長靴；有人身穿豹紋套裝，腳踏紀梵希拖鞋；有人穿抹胸長裙，頭戴絲巾…引發網民熱議。

有網民認為悉心打扮無所謂，「第一眼我還以為是走秀呢，大家心態挺好。」不過，也有網民看不慣，「火燒眉毛了還要搞穿搭走秀。」