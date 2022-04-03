法國駐上海總領事館：勿因防疫分開父母孩子

網傳的「金山嬰幼兒隔離點」。（取材自微博）

法國駐上海總領事館代表歐盟 成員國（共24個國家）近日致函上海市政府，要求不要在防疫政策上將父母和孩子分開，同時為接觸新冠病毒但未被感染的個人提供緊急醫療護理和居家自我管理，並警告僑民，家庭成員很可能會被拆散隔離。

法廣網，法國駐華機構3月31日致函上海市政府，列出六點要求提請注意，這些信息在中國國內社交媒體微博以及國外社交媒體推特上傳播。

信中說，自3月27日以來，上海開始分批實施兩輪區域封控，歐盟各國從僑民社群處獲悉因封控措施帶來的種種困難，因此提出多項請求，請上海市政府外事辦公室考慮。

第一，無論任何情況，父母和孩子都不能被分開；第二，對於無癥狀或輕症感染者，最好能設置專門的隔離環境，並有能用英語溝通的工作人員；第三，對於僅接觸過病例但自身並未被感染的人員，不應被送入集中隔離點，而應允許其在家中進行自我健康管理；第四，在封控期間，當歐盟公民需要時，必須能及時有效獲得緊急醫療救助；第五，有相當多的人員受限無法前往浦東機場 乘坐預訂的航班。因此若歐盟公民及其家人可憑所提供的國際航班預訂證明，進入上海兩大國際機場，而不論其居住地是否處於封控狀態，將不勝感激；第六， 歐盟還要求提供一個解決方案，以使被集中隔人員家中的寵物能夠得到定期餵養。

信函是法國駐上海總領事館並代表歐盟成員國（奧地利、比利時、保加利亞、捷克、丹麥、芬蘭、法國、德國、希臘、匈牙利、愛爾蘭、義大利 、盧森堡、馬爾他、荷蘭、波蘭、葡萄牙、羅馬尼亞、斯洛伐克、斯洛維尼亞、西班牙、瑞典）以及挪威和瑞士駐上海總領事館，共同致函給上海市人民政府外事辦公室。

信函沒有介紹歐盟居民在上海市疫情期間的具體細節和遇到的問題。

4月1日，因為強制分離，上海大量嬰幼兒被單獨隔離的照片和視頻在中國網路上流傳，引起極大的民憤。

有照片顯示，一個大廳內布置三排疑似大人用的病床，床上安置大量兒童，只有極少數床上有大人陪伴。

還有多張照片顯示，隔離點內有許多帶鐵欄的嬰兒床，有三名嬰兒擠在一張床上，其中一個孩子的頭被床單蓋住；旁邊的床上至少有三名幼兒，有的躺著，有的扶著床欄站著，十分擁擠。