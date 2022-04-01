花幾萬元要啥有啥… 中介留學 「背景提升」竟成生意

只要花上幾萬元費用，便可快速獲得相關經歷的加持。（新華社）

知名教授的推薦信、短期產出高水平論文的學術培訓、世界500強企業的實習經歷…媒體調查發現，只要花上人民幣幾萬元費用，便可快速獲得相關經歷加持。不少留學中介機構推出一系列所謂「背景提升」服務，讓申請海外留學的學生和學生家長趨之若鶩。

新華社報導，這類項目宣稱與知名高校和科研機構合作，按照授課時長、教授級別、論文發表平台的不同收取數萬元不等的費用。

不到兩個月的線上小組課程，卻要收幾萬元的課時費。據報導，很多報名者其實並不在乎過程，看重的是課程結束後的專家推薦信和論文發表機會。一些留學中介機構「神通廣大」，除了論文和推薦信外，甚至還可操作發明專利。

除了商業性學術項目，部分中介機構甚至提供「收費實習」名額。媒體從內部渠道獲得了某頭部機構的實習價目表，一些知名券商和外資企業甚至媒體機構的名稱赫然在目。價格從一兩萬元到數萬元不等。

調查發現，當下，留學中介行業已經形成一整套的「背景包裝」服務。

報導指出，「背景提升」是指學生在校期間所參加過的活動，擔當過的職務，做過的科研項目，或者課外所參加過的實習，做過的公益等等。背景提升就是指通過上一些國外的暑校，參加一些項目、實習，做一些活動的方法來提升學 生的軟實力，解決學生在這些方面的不足。申請取決於申請人的硬實力和軟實力兩個方面。 硬實力就是分數（學校課程的成績GPA）。

先前網路上有人討論過，10個中介有9個半都是坑，對於沒有社會經驗的或是剛剛畢業的學生，要提高警惕，很多中介都是以騙錢為主，更加要小心謹慎，一般這種中介都是以忽悠為目的，收受害者的大把資金，然後把你騙到國外，那些所謂的留學背景，其實根本沒有含金量。