「參加孫力軍政治團夥」…前司法部部長傅政華被雙開

中共前司法部長傅政華遭雙開。 （取材自微信）

中國前司法部 部長、全國政協社會和法制委員會原副主任傅政華被「雙開」（開除黨籍和公職）。中紀委對傅政華的通報措辭極其嚴厲，指其政治野心極度膨脹，政治品行極為卑劣，投機鑽營，利令智昏，為達到個人政治目的不擇手段，並參加孫力軍政治團夥，拉幫結派，結黨營私。

香港文匯報報導，現年67歲的傅政華曾歷任北京 市委常委、政法委副書記、公安 局局長，公安部副部長，公安部常務副部長，司法部部長等要職。2020年5月，傅政華轉任全國政協社會和法制委員會副主任。中紀委官網去年10月公布，傅政華涉嫌嚴重違紀違法，接受中央紀委國家監委紀律審查和監察調查。

通報指出，傅政華完全背棄理想信念，從未真正忠誠於黨和人民，徹底喪失黨性原則，毫無「四個意識」，背離「兩個維護」，政治野心極度膨脹，政治品行極為卑劣，投機鑽營，利令智昏，為達到個人政治目的不擇手段。

通報指出，傅政華參加孫力軍政治團夥，拉幫結派，結黨營私；在重大問題上弄虛作假、欺瞞中央，危害黨的集中統一；妄議黨中央大政方針，長期結交多名「政治騙子」，造成惡劣影響；長期違規領用和攜帶槍枝，形成嚴重安全隱患；對紀法毫無敬畏，執法犯法，徇私枉法，擅權專斷，恣意妄為，造成嚴重惡劣政治後果。

通報指出，傅政華長期搞迷信活動，對抗組織審查；特權思想極為嚴重，生活奢靡享樂，長期違規佔用多套住房、辦公用房和多輛公車供個人及家庭享受，長期安排多名公職、現役人員為個人及家人提供服務，頻繁接受高檔宴請和旅遊安排；在組織函詢時不如實說明問題，在幹部選拔任用工作中為他人謀取利益，嚴重破壞政法隊伍政治生態；貪婪腐化，大搞權錢交易，非法收受巨額財物。

通報指出，傅政華嚴重違反黨的政治紀律和政治規矩、組織紀律、廉潔紀律和生活紀律，構成嚴重職務違法並涉嫌受賄、徇私枉法犯罪，且在中共18大後不收斂、不收手，性質特別惡劣，情節特別嚴重，應予嚴肅處理，決定給予「雙開」處分，並移交司法。

另據北青政知新媒體報導，傅政華被雙開其中一大罪狀是「參加孫力軍政治團伙」。孫力軍原為公安部副部長，2021年9月被雙開。當時的通報指孫力軍從未真正樹立理想信念，政治野心極度膨脹，政治品質極為惡劣，權力觀、政績觀極度扭曲等。

而在今年1月15日，專題片「零容忍」第一集「不負14億」指出，孫力軍「小圈子」裡的成員包括：龔道安（曾任公安部技術偵察局局長，上海市副市長、市公安局局長）、鄧恢林（曾任中央政法委辦公室主任，重慶市副市長、市公安局局長）、王立科（曾任遼寧省公安廳副廳長、大連市公安局局長，江蘇省副省長、省公安廳長，江蘇省委常委、政法委書記）、劉新雲（曾任公安部網絡安全保衛局局長，山西省副省長、省公安廳廳長）。

專題片當時還提到：「孫力軍政治團伙案是黨的18大後，嚴重違反黨的政治紀律的典型。對孫力軍政治團伙案的調查還在進行中，中央已決定對司法部原部長傅政華等人立案審查調查。」