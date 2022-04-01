上海「金融抗疫錄」：留宿機房逾15天 後勤囤248斤水果…

萬家基金核心部門員工駐守公司。（取材自中新經緯／受訪機構供圖）

連夜從機房中搬出電腦、趕在封控前午夜趕往單位、在辦公室內支起折疊床……近日，上海金融從業者的「封控生活」一度在朋友圈刷屏。

中新經緯報導，華鑫證券 信息技術部張林方負責部門員工的留守安排，他說，公司實行AB輪崗制，每周一換，但有些同事因新冠疫情 期間小區封閉等原因無法到崗，待換班的同事就繼續頂上，受封控影響，也有員工在單位留守天數超15天。

在這波「金融抗疫錄」裡，有漏夜奔赴單位的人，也有三小時內搶購248斤水果的後勤保障團隊。

午夜12時抵達單位

28日5時起，金融機構雲集的浦東開始實行封控。為保障投資 者交易正常開展，有人連夜趕到單位，有人出門隨身帶著工作電腦，他們在安靜下來的上海「爭分奪秒」，只為了在正式封控之前趕到公司保障工作。

據報導，華鑫證券運營管理中心副總經理徐素萍即是其中的一位。她回憶27日那晚的行程：晚上8時半突然接到上海封區管控的通知，先馬上電話聯繫同事，協調總經理安排部門要留守的員工，快速收拾好行李和電腦設備。開車從浦東到位於浦西的公司時，已接近午夜12時。

「我跟我們部門總經理按應急預案是輪流上班，本來我是28日早上現場上班一周，但一接到通知，我就跟領導說我一定在正式封控前趕到單位。」徐素萍說。

報導指出，東方證券、萬家基金、華鑫證券、中銀證券、浦發銀行等多家金融機構亦表示，自3月以來，公司各部門早就開啟了應急預案，最小化現場辦公，AB輪崗、7*24輪流值班等。

3小時內備足物資

為了能讓留守員工在單位有充足的物資供給，還有很多金融人在跟時間賽跑。

德邦證券受訪人士表示，公司位於浦西的福山路職場，收到通知後，在當晚12時前，公司核心部門近30名員工留守。綜合管理部的同事們為做好後勤保障工作，緊急聯繫職場一樓餐廳，發動所有資源全城搶購，三小時內為一線同事提供充足保障。

「27日晚間，綜合管理部的同事們又用收發快遞的小推車，上下持續運送物資，包括248斤水果、40箱食品、10個折疊床、50多個三件套等等，一直忙到凌晨3時。28日早上7點，又開始在一樓為組織駐守同事核酸檢測。」德邦證券受訪人士說。

據報導，在這些「後勤保障軍」中，有剛從公司解封回家僅30個小時又返回單位的，也有孩子剛滿周歲的媽媽因小區封控被迫居家隔離多日，為了去單位，還跟居委會做出了「小區一日不解封，就一日不回家」的承諾。

多個金融機構都為本次留守員工的後勤保障下足了功夫。陸金所表示，在本輪疫情反覆之初即準備了充分的應急預案，並在辦公場所配置了值班休息室（活動床、被子取暖設備等）、沖涼房、健身區等，在最短時間內為員工準備舒適的值班環境。

飲食方面，公司根據員工口味為其安排了葷素搭配、營養豐富的一日三餐，保證每天不重樣。辦公場所還為留守辦公人員準備了充足的牛奶、水果、堅果等零食。

東方證券還透過線上員工關愛項目，來及時疏導隔離員工的情緒，給予員工心理關愛和人文關懷。

數字化大顯身手

中新經緯發現，上海疫情壓力陡升，科技力量在金融機構開展線上工作方面也發揮了重要作用。如浦發銀行火速上線「清算問問」服務助手（AI數字員工），為該行300多家跨境人民幣代理結算同業客戶提供24小時專業服務。

陸金所在配合疫情防治背景下，提前開發完成遠程運營工具，即使員工因疫情防控無法至辦公場地，陸金所也能確保員工在安全的網絡環境下為用戶服務。中銀證券信息科技各業務條線同步制定疫情防控應急預案，建立預防預警工作機制，實行7*24小時值班及對重要系統進行監控。東方證券則自3月10日起，遠程辦公支持團隊多次優化擴容基礎設施。

萬家基金在提前安排員工值守外，還為員工們準備了應急筆記本電腦、VPN雙因素認證令牌、移動攝像頭等設備，以應對在極端情況下遠程投資所需的全程錄音錄像、統一歸檔等合規性要求。

徐素萍表示，在應急預案實施之前，信息技術部就為每個人配備了遠程辦公設置，筆記本隨時準備著，無論是居家還是單位，都不影響工作。她還說，平常很忙，業務結束一般都在晚上9時半之後，清明節假期留守期間，準備讓同事教會下圍棋，「疫情徹底過去之後，希望和團隊們好好聚個餐」。