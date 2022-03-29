我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

不對烏克蘭用核武 克里姆林宮發言人：國家受威脅才用

烏克蘭戰報#27：俄放棄「基輔去納粹化」新停火方案？

中國鼓勵生育新制 照護3歲以下嬰幼兒減稅

中國新聞組／北京29日電
中國稅制增設3歲以下子女，每月人民幣1000元扣除額。圖為浙江省湖州市長興縣水口鄉中心幼兒園的小朋友在做「水變乾凈啦」小實驗。（新華社）
中國稅制增設3歲以下子女，每月人民幣1000元扣除額。圖為浙江省湖州市長興縣水口鄉中心幼兒園的小朋友在做「水變乾凈啦」小實驗。（新華社）

為減輕育兒負擔提升生育意願，中國國務院宣布，自今年1月1日，照護3歲以下嬰幼兒子女的納稅人，可享有每名嬰幼兒每月1000元（人民幣，下同，約157美元）的個人所得稅標準扣除額。

中新社報導，有專家計算，以多數普通家庭適用的10%個人所得稅率計算，這項新制每年可為每名嬰幼兒減免的稅賦為1200元。

根據報導，中國國務院這項新制稱為「3歲以下嬰幼兒照護個人所得稅專項附加扣除」，而中國全境有3歲以下嬰幼兒的家庭將從中受益。

根據報導，根據這項新制，嬰幼兒子女的父母可選擇由其中一方按扣除標準的100%扣除。也可選擇由雙方分別按扣除標準的50%扣除。

此外，若嬰幼兒的監護人並非父母，監護人一樣可以按照這項新制，享有相同的扣除額。

針對這項新制，中國人民大學財政金融學院教授朱青表示，中國個人所得稅實施3%至45%的累進稅率。若父母綜合所得適用10%的稅率，每月稅前扣除1000元，每月可少繳100元，一年即可少繳1200元的所得稅；若適用45%的最高稅率，每年可少繳5400元。

這項3歲以下嬰幼兒扣除額方案實施後，中國的個人所得稅專項附加扣除將由原先的6項增至7項。根據報導，這使得從出生到老年，幾乎每個人生階段都有個稅專項附加扣除。

中國稅制增設3歲以下子女，每月人民幣1000元扣除額。圖為浙江省諸暨市實驗幼兒園...
中國稅制增設3歲以下子女，每月人民幣1000元扣除額。圖為浙江省諸暨市實驗幼兒園的小朋友跟老師一起體驗自製雨水凈化器凈化雨水。（新華社）

國務院

上一則

港公務員連2年凍薪 議員倡帶頭加薪 鼓舞私人企業

下一則

內地客疫後旅遊 半數首選香江

延伸閱讀

棄4嬰幼兒在家中2天 27歲母：我附近沒有家人

棄4嬰幼兒在家中2天 27歲母：我附近沒有家人
樂齡會講座 「省稅有道」宜善用退休計畫

樂齡會講座 「省稅有道」宜善用退休計畫
去年逾半家庭未繳所得稅 歸因紓困支票和稅收抵免等

去年逾半家庭未繳所得稅 歸因紓困支票和稅收抵免等
莫德納嬰幼兒用2劑疫苗 臨床試驗效果佳

莫德納嬰幼兒用2劑疫苗 臨床試驗效果佳

熱門新聞

圖為搜救人員22日在東航客機墜毀事故現場搜尋黑盒子。新華社

東航失事客機黑盒子尋獲 出事前機師飛機和天候均良好

2022-03-23 06:08
東航失事，央視新聞畫面顯示搜救單位動員趕往現場。(美聯社)

東航筆直墜落8000多公尺十分罕見 空中解體可能性最大

2022-03-21 10:38
廣州白雲機場，民眾排起長隊退改簽。（取材自南方日報）

東航墜機／她改簽逃劫 6親友在機上 老家點2排蠟燭徹夜祈福

2022-03-21 22:25
東航MU5735航班墜機，搜救人員除在撞擊點持續搜索，失事飛機一部黑匣子已於23日找到。（新華社）

空中解體？10公里外發現東航飛機殘骸 初判為機翼蒙皮

2022-03-25 22:31
墜毀的東方航空B-1791。取材自中國青年報

空管各機組接力呼喚 東航錄音曝光：收到請回答

2022-03-23 08:14
圖為上海機場邊檢站。澎湃新聞

21日起這些國際航班不再降落上海

2022-03-22 13:18

超人氣

更多 >
美專家：中國已知普亭必敗 威脅侵台裝腔作勢

美專家：中國已知普亭必敗 威脅侵台裝腔作勢
俄停火談判讓步不提去納粹和非軍事化 烏有機會入歐盟

俄停火談判讓步不提去納粹和非軍事化 烏有機會入歐盟
丹佐華盛頓「出手調停」1句話讓威爾史密斯道歉

丹佐華盛頓「出手調停」1句話讓威爾史密斯道歉
從疫情復熾到拜登的強硬談話 習近平的危機加劇

從疫情復熾到拜登的強硬談話 習近平的危機加劇

拜登擬開徵20%超級富人稅 將影響2萬戶年收億元家庭

拜登擬開徵20%超級富人稅 將影響2萬戶年收億元家庭