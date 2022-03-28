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上海無症狀感染者破萬 是確診數57倍

中國新聞組／北京28日電
上海分區分批封控核酸篩查，封控區域內所有人員足不出戶，公交地鐵停運。(取材自每日經濟新聞)
上海分區分批封控核酸篩查，封控區域內所有人員足不出戶，公交地鐵停運。(取材自每日經濟新聞)

上海近一周內報告新增的本土感染者已突破10000例，其中無症狀感染者數量最為突出，達9915例，約為新增確診病例數量的57倍。27日再新增本土新冠肺炎確診病例50例和無症狀感染者3450例，其中17例確診病例和2833例無症狀感染者在隔離管控中發現。

健康時報報導，上海24日報告本土新增無症狀感染者首次超1000例，達1580例，約為當日確診病例數54倍；25日本土新增無症狀感染者約為當日確診病例數59倍；26日本土新增無症狀感染者約為當日確診病例數58倍。

無症狀感染者破萬，上海市衛健委主任鄔驚雷指出，「從國際上看，近期新冠病毒感染者無症狀呈逐步增多的態勢，特別是Omicron為主要流行株後，無症狀感染者可達80~90%」，上海目前無症狀感染者的比例與其他國家和地區數據趨同。

另外，日前上海一名女護士突發哮喘送東方醫院急救，惟醫院急診部因疫情防控原因停診，無法提供救治拖延了治療時間，導致該護士不幸離世，事件引發輿論對於疫情期間醫療資源運用的關注。

澎湃新聞報導，在精神病患者的診療治療方面，上海同樣面對難題。

上海交通大學醫學院附屬精神衛生中心早在3月初，就在閔行院區建立「封控區病房」，專門收治從封控區前來就診且需要住院治療的精神病患者。

閔行院區參照醫院原有「隔離點病房」的模式和要求，將一處病房改建成「封控區病房」，成立分兩班、共13人的醫護小組，負責收治全市來自封控區的精神病患者。從病房籌備到啟動患者收治，僅僅歷時5天。

從3月11日-24日，「封控區病房」已收治來自封控區的患者以及與次密接同住的患者共9人。

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