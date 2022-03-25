中專家指：Omicron造成的死亡總數高於Delta

圖為江西南昌24日正式投入使用的首座「方艙醫院」，共有435張床位，將作為新冠無症狀感染者集中隔離觀察使用。路透

中國目前正爆發以Omicron 為主的本土疫情 ，儘管當中有相當大的比例為無症狀感染者，但中國疾控中心流行病學首席專家吳尊友指出，Omicron因其傳播速度快、感染人數多，疫情造成的死亡總數及社會危害與影響，並沒有因此減輕。研究顯示，Omicron流行期間的病死率確實下降了，但同期因疫情造成的死亡總數卻高於Delta。

中國國家衛健委新聞發言人米鋒25日下午在疫情防控記者會上表示，當前，全球新增確診病例連續第二周反彈，中國新增本土感染者數量也仍處於高位，波及地市範圍持續增大，疫情仍在發展階段。

中國國家衛健委疾控局副局長雷正龍表示，3月1日至24日，中國全國累計報告本土感染者已超過5.6萬例，波及28個省份。其中吉林省疫情仍處於高位水平，本月累計報告感染者超過2.9萬例，且連續多日每天新增感染人數超過1,000例。上海、河北、福建、遼寧疫情近日也快速增長，疫情發生地的社區傳播風險持續存在。

中國這波本土疫情無症狀感染者的比例較高，是否代表新冠病毒的危害越來越小？對此，中國疾控中心流行病學首席專家吳尊友指出，隨著人群新冠疫苗 的接種比例越來越高，人群對新冠病毒的免疫力不斷提高，加上Omicron本身的致病性不及其他毒株強，感染者的臨床嚴重性按每百名發病人數的比例統計，確實有所下降。

但吳尊友表示，無症狀感染者只是一個時點狀態的概念，今天的無症狀感染者明天或後天可能變成輕型或普通型病例，因此應該更關注其傳染性的高低。Omicron因其傳播速度快、感染人數多，疫情造成的死亡總數及社會危害與影響，並沒有因此而減輕。

吳尊友說，有研究對有關國家在2021年8-10月與去年11月-今年1月兩個時間段的病死率和死亡率作了比較分析，前三個月以Delta流行為主，後三個月以Omicron流行為主。Omicron流行期間的病死率確實下降了，但同期因疫情造成的死亡總數卻高於Delta流行的同期死亡數。

他強調，這說明，Omicron毒株流行對一個國家總體造成的危害並沒有減輕。2月中旬以來，香港出現的新冠死亡病例，最高時達到每天近300例，目前每天仍有200例左右。這也提示，Omicron毒株流行的危害依然是嚴重的，新冠肺炎並不是「大號流感」。

吳尊友稱，中國是人口大國，非常小的發病率或死亡率，乘以14億的人口基數，絕對數就會很大。只有做到「動態清零」，才能消除疫情隱患，才能規避大規模人群感染可能造成的醫療資源擠兌，才能預防大量的老人或有基礎疾病者等可能出現的死亡。

吳尊友說，針對中國當前的疫情形勢，力爭在短時間內做到「動態清零」，依然是最經濟、最有效的新冠防控策略。