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生死3分鐘 東航墜落時為何無應答？ 機組員恐呈失能狀態

中國新聞組／北京25日電
東航墜毀客機的一部黑匣子找到了。（新華社）
東航墜毀客機的一部黑匣子找到了。（新華社）

東航MU573521日在廣西梧州墜毀，應急處置指揮部在廣西梧州曾透露，當天14時20分，塔台管制員發現飛機高度急劇下降後多次呼叫機組，但未收到任何回覆，三分鐘後，飛機雷達信號消失。分析人士認為，客機墜落時無應答，當時機組人員可能已經失能。

極目新聞報導，為何機組人員沒有回覆管制員，某航空公司管理人員王猛（化名）推測有兩種可能。

「一個是飛機機械故障造成通訊設備損壞；另一個則可能是飛行機組人員正在對飛機進行處置，根本來不及發送求救信號。如果飛行故障，一般是由機長來操控飛機，副機長完成呼叫。一旦情況十分緊急，短時間內，兩人可能根本顧不上呼叫地面。還有另外一種可能，機組人員失去意識。誰都不知道當時發生了什麼，如果飛機在突然下墜時機組人員毫無防備磕傷腦部，造成暈厥，聯繫便中斷。」

王猛表示，面對兩分鐘下墜8000米的速度，以及短時間內俯衝、抬升和俯衝，這種情況像過山車的感覺一樣，但其間形成巨大的過載卻遠超過山車，也遠遠超出了飛機過載的正常範圍，造成機組人員暈厥，出現失能狀態，自然無法跟地面進行聯繫。

另據澎湃新聞報導，東航MU5735航班最後的一段軌跡被當地一處監控攝像頭記錄，那是一個角度陡峭的快速下墜。

航空專家宋心之表示，「失事客機是在兩分鐘以內高度從2萬9000多英尺，也就是從約8000米下降撞地，這個下降速度非常快，是急劇的俯衝下降，這樣一種高速俯衝撞地的動態，不大像是飛行員的人為操縱，因為人為操縱形成這樣大的俯衝角，很難進行操縱，另外速度從490節，也就是說840多公里降到了390節，也就是說這架飛機撞地的時候，大概相當於七、八百公里的這個速度，從這樣一個動態我們可以基本判斷，飛機發生了嚴重的機械故障。」

東航

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