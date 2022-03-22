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上海大篩查 已逾3000萬人次 新增集中隔離治療點

記者羅印冲、林宸誼／綜合報導
上海已篩查逾3000萬人次。(取材自澎湃新聞)
上海已篩查逾3000萬人次。(取材自澎湃新聞)

上海疫情成為中國抗疫焦點，上海市21日舉行疫情防控工作記者會，提到最近三日上海已篩查超過3000萬人次，將新增集中隔離治療點。另外，福建泉州新增230例感染者，火圍山方艙醫院投用。

綜合香港01和澎湃新聞，上海市衛健委主任鄔驚雷表示，分析篩查出的陽性感染者，發現重點區域的陽性感染者檢出率比非重點區域較高，同時有點狀、區域性的聚集現象。

近幾天，上海報告的陽性感染者數量較多。市衛健委表示，此現象是前期篩查工作的反映，上海已臨時增加集中隔離治療點，加快收治感染者。

鄔驚雷表示，為盡快發現潛在的傳播風險，上海市採用切塊式、網格化推進的方法，擴大篩查覆蓋面，盡快阻斷病毒傳播。繼3月16至17日開展重點區域核酸篩查後，上海市在各個街鎮進行風險評估分級，對不同風險級別的街鎮採取差別化處置手勢，實行分區分類篩查管控。

3月18日至20日，上海市開展了部分重點區域的核酸篩查，同時對非重點區域的人員開展一次核酸篩查，累計篩查3000多萬人次。通過分析，重點區域的陽性感染者檢出率比非重點區域的要高，同時有點狀、區域性的聚集現象。上海市已對陽性感染者採取隔離治療或隔離醫學觀察措施。

為配合疫情防控，上海迪士尼度假區（包括上海迪士尼樂園、迪士尼小鎮和星願公園），以及上海東方明珠廣播電視塔21日起暫時關閉，恢復運營時間一旦明確將及時告知。

另外，福建省泉州市21日發布，前一日新增確診病例129例、無症狀感染者101例，共230例，已全部點對點轉運至定點醫院，目前病情穩定。此外主要用於接收輕型患者和無症狀感染者的火圍山方艙醫院，已建成投用。

澎湃新聞報導，泉州市完成第3輪大規模人群核酸檢測，截至21日上8時，本輪共採集727萬人份，已出結果540萬份。同時，啟用抗原檢測作為補充，已到位352萬份，優先用於集中隔離點、封控區、管控區等重點人群的核酸篩查。

此外，持續排查風險人員，截至20日24時，累計排查密接1萬1540人、次密接1萬3634人，均已落實相關管控措施。

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