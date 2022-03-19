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上海日增病例破500 大範圍封閉幾乎全員普篩

中央社／上海20日電
上海市為遏阻COVID-19疫情，15-17日針對重點區域、18-19日針對非重點區域的人群核酸檢測。這些街鎮內的居民社區封閉48小時並執行兩輪檢測。圖為一社區居民18日排隊等待核酸檢測，年長者由工作人員協助在網路上登記資料。中央社
上海市為遏阻COVID-19疫情，15-17日針對重點區域、18-19日針對非重點區域的人群核酸檢測。這些街鎮內的居民社區封閉48小時並執行兩輪檢測。圖為一社區居民18日排隊等待核酸檢測，年長者由工作人員協助在網路上登記資料。中央社

號稱不會「封城」的上海，這幾天住宅區和街鎮大範圍封閉並進行核酸檢測，接近全面普篩。其COVID-19陽性病例也隨篩檢擴大不斷上升，19日新增破500例。

根據上海官方微信帳號「上海發布」，19日上海新增本土確診病例17例，本土無症狀感染者492例。而在18日，新增確診病例8例、無症狀感染者366例。

央視節目「新聞1+1」18日晚間與上海市衛健委主任鄔驚雷連線。鄔驚雷表示，病例數明顯增加，和15、16、17日展開的大規模重點區域的篩查有關係。上海隨後又在18、19、20日對非重點區域開展普遍篩查，盡可能做到全面篩查。

鄔驚雷表示，上海當前疫情傳播是多鏈條的，疫調溯源的工作難度在加大，因此改變策略，不限於之前的密切接觸者、次密接和風險人群的篩查，而決定以大規模的，比如重點行業、重點區域、加上非重點地區的人群篩查，尋找隱匿的傳播風險，加快社會面清零。

絕大多數上海居民這一週都經歷了小區（類似台灣住宅社區）被封至少48小時，更多的店舖暫時關門，許多街道上拉起了警戒線。

前述這些針對「重點區域」和「非重點區域」的檢測，是以街鎮為單位篩查，48小時中對居民做兩輪核酸檢測。但實際上，居民等待解封的時間通常比48小時還長，因為必須等全街鎮所有居民的檢測結果都出爐，且當局會根據風險判斷決定是否解封。

對於接下來疫情發展的趨勢，鄔驚雷在節目中表示，疫情還會在一個相對比較高位的狀態持續一段時間，因為這幾天都是大規模的篩查出來，且前面都是混採混檢，即便發現問題，還要分開檢測。

儘管中國最新版的診療方案中，對輕症、無症狀感染者，主要採取集中隔離管理，不限定一定是醫療機構，不過，鄔驚雷表示，當前上海對無症狀感染者的要求還是按照舊版方案送去定點醫院，上海會根據情況考慮進行相應的調整。

他說，有些無症狀可能沒有特別的對症處理，但需要觀察；此外，一部分人需要風險評估，譬如有肥胖、基礎性疾病等，可能存在疾病的演變，所以還是需要醫學的集中隔離管理。

上海市為遏阻COVID-19疫情，15-17日針對重點區域、18-19日針對非重...
上海市為遏阻COVID-19疫情，15-17日針對重點區域、18-19日針對非重點區域的人群核酸檢測。這些街鎮內的居民社區封閉48小時並執行兩輪檢測。圖為一社區18日設置篩檢站的情況。中央社

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