白象泡麵賣翻：「土坑酸菜」成墊腳石、廣雇殘疾人獲讚

白象方便麵現在已被搶購一空。（取材自時代周報）

在肯德基 、康師傅等大企業被爆出所使用的老罈酸菜，其實是腳踩的「土坑酸菜」後，評價大跌，意外讓國產泡麵品牌「白象」成為最大贏家，迎來一波「野性消費」。

時代周報報導，白象走紅可以追溯到北京 冬殘奧會期間，因「有三分之一員工為殘疾人」話題登上熱搜，白象稱他們為「自強人」。之後白象方便麵開始獲得廣大網友推薦，「土坑酸菜」事件更將白象推向「高光時刻」，白象聲明表示從未和出事的「湖南插旗菜業」有合作，又迎來一波「種草」熱潮。

白象因「有三分之一員工為殘疾人」的話題登上熱搜。圖為\白象食品員工下班情景。（取材自微博

如今，白象也和此前捐款助河南 洪災的「鴻星爾克」一樣，成為「國貨之光」，直播間湧進上萬名消費者，產品被搶購一空；白象天貓官方店已沒有現貨，直接開啟預售長達15天。

來源：YouTube

白象是名副其實的「老牌國貨」，董事長兼CEO姚忠良在90年代初是河南省糧食廳處級幹部，到下屬一個虧損嚴重的小廠當總經理，這家小廠便是白象。當時姚忠良常騎著一輛破三輪車，帶著員工沿街推銷白象方便麵，並形容是：「踏遍千山萬水，吃盡千辛萬苦，費盡千言萬語，把白象送進千家萬戶。」

白象是名副其實的「老牌國貨」，圖為董事長兼CEO姚忠良，（取材自時代周報）

2000年，白象方便麵銷售額已近10億元（人民幣，約1.57億美元）。2003年，白象率先開發出中國第一款骨湯方便麵「1元大骨麵」，成為中國「骨湯方便麵」品類的開創者和領導品牌。

目前，白象擁有河南、湖南、山西、山東等九大生產基地，產品銷售到全國30多個地區，並出口海外。2015年，銷售額突破50億元。

不過，方便食品大會數據顯示，2020年中國方便麵市場，康師傅、統一、今麥郎銷售額分別占46%、15%、11%，穩定在前三名的地位。白象僅為7%，位居第四。

白象想要乘勝追擊，保持熱度，需要產品力和品牌力。此前暴紅的鴻星爾克和日化品牌「蜂花」，在野性消費後都「歸於平淡」。近幾年，白象推出一些新產品，並嘗試跨界。在2021年方便食品大會上，白象推出福喜老麵饅頭、包子等速凍麵製食品；白象近兩年還推出自熱火鍋、蕎麥掛麵、萬能湯底、廚藝懶人包、火雞拌麵、骨湯泡飯等產品。