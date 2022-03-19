乘疫搶劫？河北警察「抓羊做核酸」…疑把羊吃了

近日，河北滄州一老人的羊被抓走做核酸。(羊群示意圖，Getty Images）

河北滄州一名老人的羊近日被抓走了，原因竟是被巡邏隊以做核酸為名帶走，引發輿論關注。當地政府18日回應，該村的負責人已支付2600元賠款。但網友仍不諒解，紛詢問「羊去了哪？」、「這算不算搶劫」。輿論發酵後，官方通報稱多人被處分，公安機關已依法立案偵查，9涉案犯罪嫌疑人已被依法採取刑事強制措施。

九派新聞引述豫視頻報導，有網友發布視頻，內容為一名老人講述巡邏人員以防疫 為名「順手牽羊」。

來源：YouTube

該名陳姓老人是任丘市麻家務鎮留村民，他表示，「14日下午兩點左右，我在西窪放羊，臥佛堂派出所，有七、八個人，開著遮擋牌照的警車，穿制服，抓了我一隻羊，說是讓這羊去做核酸的，也不給我留電話，究竟是吃肉的還是怎麼回事我不知道。」

羊被抓走後，這些人沒有給老人留電話，老人不知道該怎麼聯繫他們，也不知道自己的羊怎樣了，於是發視頻討說法。

河北滄州老人疑似被警方以防疫之名「順手牽羊」，發布視頻討說法。（視頻截圖）

輿論壓力下，網路上流出一份疑似臥佛堂鎮發布的「情況說明」，但此文件未蓋章，也沒有落款。

據了解，當地相關部門18日回應表示，有關「臥佛堂鎮派出所巡邏人員帶走一隻羊」，當局展開調查，稱抓羊的人是疫情 防控巡邏人員。15日，該村的負責人到老人家中，已經支付給老人2600元，當作羊款。老人也表示予以諒解。

對此，網友紛紛詢問：羊去了哪？羊做完核酸了麼？呈陽性麼？為什麼要遮擋車牌？這算不算搶劫？該不該立案偵查？

還有網友算了一筆帳，「羊肉目前市場價格，40元一斤。2600元也就是65斤左右。這羊有點瘦了吧？隨便一隻成年山羊，也得有100斤左右吧。」

另有媒體評論文章表示，臥佛堂派出所萬萬沒想到，老漢居然也會發短視頻了。「陳老漢一個人，自然不敢對7個有身分的年輕人有所違拗。不過第二天短視頻一經發布，立刻就曝出不小的輿論。」

該評論文章猜測，「不出意外的話，羊應該是被吃掉了，否則應該是還羊而不是付錢。如果是在沒有曝光的情況下，賠償了老漢2600元，那無甚可說。只是如今曝光加上輿論，這所謂的賠償，是逼不得已之舉。」

評論文章的結語是，防疫的旗號，已經成了部分防疫人員牟取私利的藉口。