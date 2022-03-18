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丫鬟、才人、皇后…紹興公司「選妃式」招聘挨批低俗

中國新聞組／北京18日電
某公司選妃式招聘，有人稱只是博君一笑，有評論則認為應因此反思應聘者、員工與用人單位之間的平等關係。求職示意圖。（新華社）
某公司選妃式招聘，有人稱只是博君一笑，有評論則認為應因此反思應聘者、員工與用人單位之間的平等關係。求職示意圖。（新華社）

紹興某公司招日前貼出一則「選妃式」招聘信息，明列晉升體系有丫鬟（實習）、才人（初級）、愛妃（高級）、皇后（業務主管）、皇太后（公司合夥人）等不同級別，引發網友熱議。有人批評操作低俗，讓人不自在；更有媒體評論文章直指「對應聘者缺少基本的尊重」。

據了解，發出「選妃式」招聘信息的公司位在紹興，是一家紡織公司。該公司的招聘人員表示只是個比喻，目的是為了吸引應聘者。「這個只是我們吸引一下應聘者，並沒有什麼別的意思，我們這個只是一個比喻。不至於什麼丫鬟什麼的，就是如果有機會你過來，聽我仔細給你介紹介紹，那你就明白了。其實也就是分為比如主管、經理這樣晉升上去」。

紹興某公司的選妃式招聘信息引發議論。（取材自九派新聞）
紹興某公司的選妃式招聘信息引發議論。（取材自九派新聞）

有網友認為，這家公司的操作有些低俗，讓人不自在，尤其是對於女性應聘者。不過也有人認為這家公司中國傳統文化氛圍濃厚，而且還比較幽默風趣，工作氛圍應該不錯。

新京報文章對此評論道，「每一個奇葩招聘的背後，不僅有求職者的無奈，更是用人單位畸形企業文化的折射。誠然如該公司所言，這樣的招聘方式只是一個惹眼的『比喻』。但招聘啟事的背後，難掩該企業奇葩的思維。」

評論文章指出，且不說從「丫鬟」到「皇太后」的晉升體系，本身就是一種封建思想殘餘的表達，由此可見該企業對應聘者缺少基本的尊重。「我們不能將奇葩招聘當成一則則茶餘飯後的笑話，種種言論的背後，是對就業者的不尊重。如果用人單位認為做到及時發工資、交社保等最基本的保障就夠了，那是嚴重的認知錯位。一家公司要想有良好的發展前景，對員工的尊重應該是自始而終的。」

評論文章指出，「無論在何種場合，應聘者、員工與用人單位之間都應該是平等的關係。無論是選妃式招聘，還是羞辱式面試，我們更應該反思這類招聘一再重現的內在邏輯。根本上，這還是源於應聘者與用人單位之間不平等的關係。這些畸形的招聘方式不該被簡單一笑而過，更不能任其繼續以荒誕的方式破壞求職與就業市場。」

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