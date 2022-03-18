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策馬雪原暴紅女官 化身直播主賣新疆農產

中國新聞組／北京18日電
賀嬌龍身披紅衣策馬雪原的場景令人印象深刻。（取材自中國網）
賀嬌龍身披紅衣策馬雪原的場景令人印象深刻。（取材自中國網）

靠著身披紅袍、策馬雪原的爆款視頻走紅的新疆女幹部，現伊犁哈薩克自治州文化和旅遊局副局長賀嬌龍17日表示，截至目前已累計開展200多場助農直播，實現銷售額1.4億元（人民幣，下同，約2202萬美元），直接帶動2830人就業，間接帶動1萬餘戶農牧民增收致富。

中新社報導，新疆自治區政府17日在北京舉辦涉疆新聞發布會，並在會上視頻連線賀嬌龍，請她介紹帶領民眾通過直播帶貨增收的情況。

賀嬌龍說，2020年新冠疫情暴發後，伊犁州旅遊業和農副產品銷售都受到嚴重影響，州政府組織開展了「伊犁州、縣領導+頭部主播+產品」直播帶貨活動，引導領導幹部進駐網絡，宣傳旅遊資源、展銷農產品，賀嬌龍正是在那時從幕後轉到台前，成為一名兼職助農主播。當時她每天早晨7點開播，到上班時間前結束。

她說，「現在我們的視頻直播活動已涵蓋了全新疆蜂產業、林果業、薰衣草產業、農牧業等特色優勢產業」。

新疆自治區政府發言人徐貴相在與賀嬌龍連線中表示，她策馬雪原、英姿颯爽，展現了新疆新時代婦女的美好形象，尤其是親自直播帶貨，為當地民眾增收致富做出卓有成效的努力。

賀嬌龍化身直播帶貨主播。（取材自新華社）
賀嬌龍化身直播帶貨主播。（取材自新華社）

新疆 北京 哈薩克

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