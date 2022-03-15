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解隔離跑慈善 谷愛凌秀金牌給孩子看：沒事，傳過去吧

中國新聞組／綜合報導
谷愛凌（左四）在現場與小朋友分享自己的金牌。（取材自微博）
谷愛凌（左四）在現場與小朋友分享自己的金牌。（取材自微博）

中美混血滑雪女將谷愛凌在本屆北京冬奧代表中國出戰，賽場上橫掃兩金一銀表現大放異采，迅速竄升成中國新寵兒，14日她正式解除隔離後首次現身北京參加活動。活動的照片、影片傳遍全網，再度登上微博熱搜。

綜合媒體報導，谷愛凌這次參加的活動是慈善跑公益活動，在北京首鋼園舉行。可以看出谷愛凌解除隔離之後心情非常好，不僅全程蹦蹦跳跳來上班，到了現場，谷愛凌也耐心聽小朋友講故事，還和小朋友手拉手聊天、擊掌互動。

另外，谷愛凌在現場還與小朋友分享自己的金牌。只見谷愛凌邊說著「沒事兒，拿著吧，傳過去吧」，邊和小朋友們大方分享金牌。網友紛紛稱讚「太親切了吧」、「不是小朋友也能看看金牌嗎」。

上游新聞報導，談及未來會嘗試哪些別的運動項目時，谷愛淩說：「我一直特別想嘗試沖浪和滑板，我也特別喜歡打籃球，好長時間沒打了，希望能有機會打一場，或者踢一場足球也可以，我小時候經常踢。」

但她表示不會考慮參加夏奧會，「運動這件事不能放太多壓力，本來就是一個玩兒的機會。生活中有一兩個大的目標，其他目標都是為了玩兒。」

中美混血滑雪女將谷愛凌正式解除隔離後首次現身北京，參加活動。（取材自微博）
中美混血滑雪女將谷愛凌正式解除隔離後首次現身北京，參加活動。（取材自微博）

谷愛凌 北京冬奧 足球

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