吉林疫情大爆發 肇因隱匿傳播、篩檢不足

吉林省兩日新增超3000例，疫情大爆發。專家估計吉林長春還將在高位震盪。（取材自八點健聞公眾號）

中國吉林省兩日新增超3000例，疫情 大爆發。據「八點健聞」公眾號，中國病毒學專家常榮山表示，保守的預測，吉林市疫情早於2月15日便開始隱匿傳播了。兩起傳播事件將地方醫療資源、人手及處置能力不足的難題充分暴露出來。他估計長春還將在高位震盪。

長春和吉林市在對早期病例的流調也大都追溯到2月中下旬，且此輪疫情的首發病例是「在主動就診人員中發現的」，源頭未知。

但第一例確診發生在3月2日，吉林省吉林市發現本輪疫情的4名首發病例。其中3人是吉林市發現的第一起家庭傳播案例，首發患兒是一名小學生，曾在2月22至24日因嗓子疼多次在當地兒童醫院注射頭孢（用於治療細菌感染），而其母親、祖母均為無症狀感染者。

常榮山說，變異株BA.2本身就比較容易感染18歲以下未成年人，且感染後症狀較輕，不易發現。而首發病例中的另一位無症狀感染者也曾於2月16日和3月2日前往吉林市人民醫院就診。吉林市和長春市公布的流調軌跡顯示，多人曾在確診之前去往醫院和藥房。

北京 佑安醫院呼吸與感染性疾病科主任醫師李侗曾判斷，吉林疫情發現得晚的一部分原因是因為當地篩檢做得不到位，買藥上報等措施在非發達省份尤其是農村地區無法得到嚴格執行。

七成的新冠感染者是無症狀感染者，無症或輕症感染者並不會主動檢測 。常榮山提醒，一些未發表論文的調查發現，BA.2變異株中有部分是「隱形」的，具有更強的隱匿性，S基因某些片段缺失、操作手法不規範、十混一採樣等種種原因，可能導致檢測體係不能及時檢測出這些感染者。

而最先讓人能隱約感受到大幕下洶湧暗流的，則是兩起衝上過熱搜的吉林市的吉林農業科技學院與長春市九台區一中超級傳播事件。

事件引起關注後，吉林農業科技學院黨委書記張立峰被免職，緊急從省內各地調動了300台大巴將6034人轉運到了遼源市、長白山、白城市、白山市、通化市、松原市等臨近城市。

多位專家分析，吉林市本地的醫院、隔離酒店及可調動人手不足以應對如此多點、大規模的疫情，「後續病例繼續增多的話，這些方面仍是問題」。

在吉林省公布了3月12日暴增的超2000名感染者後，吉林市和長春市均未再公布感染者的流調信息。一位流行病學家認為，吉林和長春兩地的感染人數，尤其是長春的感染人數，還將在高位震盪一段時間。

為什麼前幾輪核酸沒能發現？常榮山表示，一方面，這是Omicron毒株更難檢出的特性所致，另一方面，「感染人數暴增是因為，之前檢測的人數不夠多，檢測面還不夠大，區域也不夠廣泛，一旦區域大了，感染人數一下子就上來了。」

而李侗曾則認為，這是因為「應急預案就做得不夠詳細，啟動又慢，導致了大量密接和次密接沒有及時被隔離，發生了大規模的社區傳播。」

核酸檢測不夠全面，以及沒有對密接者進行及時的隔離管控，檢測與管理成了互不相干的兩張皮。