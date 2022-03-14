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上海阻斷疫情 48小時核酸、中小學全改網課

中國新聞組／北京14日電
上海復旦大學啟動準封閉管理。(取材自澎湃新聞)
上海復旦大學啟動準封閉管理。(取材自澎湃新聞)

截至13日18點，上海新增本土新冠肺炎確診病例6例，新增本土無症狀感染者55例。為了阻斷疫情傳播，上海中小學停課，離抵滬需持48小時核酸檢測。全市客運暫停，復旦大學、華東師範大學部份校區封校管理。近期傳出肢體衝突的上海六院發布道歉聲明後，也傳出住院病人陽性，暫停部分門診醫療服務。

中新網報導，上海疫情暴發牽動人心，而上海六院疫情尤受關注。市六醫院在對住院病人進行風險排查時發現一外省來滬住院病人核酸檢測陽性，隨後的排查陸續發現陽性感染者。經疾控部門復核確認的陽性感染者已經公布。已對醫院採取全院封閉管控，市衛健委已組織市級指導組和專家組進入指導。

目前，上海中小學全部調整為線上教學，各類培訓機構和托育機構不得開展線下培訓和托育服務。上海市客運站自14日起將全部暫停營運，多家醫院也暫停部分門診醫療服務。

上海市高校將從常態化疫情防控管理轉為準封閉管理。在上海交通大學校園閉環管理的第5天後，復旦大學、華東師範大學普陀校區、閔行校區啟動啟動校園準封閉管理，在校師生不離校。

復旦大學上海醫學院副院長吳凡介指出，現時上海社會面上有社區傳播，所以目前採取的策略之一是「減少流動+核酸篩查」，以提高社會面動態清零的效率和效能，盡快阻斷傳播，實現社會面動態清零。

本次疫情是Omicron變異毒株傳播導致，無症狀感染者比例高，傳播隱匿，早發現難度大。單純在重點區域或人群中篩查還不夠，必須要通過減少人員流動性，減少聚集性活動等，讓人員流動降下來或慢下來。

為了防止疫情外溢，吳凡介強調「非必要不離滬」，需持有48小時內核酸檢測陰性證明才可以離滬。

疫情 檢測 醫學

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