展現雄心 中國計畫2049年太空探測遠達太陽系邊緣

圖為中國發射的火星環繞器與火星合影資料照。中新社

中國去年成功展開火星 探測任務後，中國探月工程總設計師吳偉仁表示，希望能在2030年前後實施火星採樣返回。中國後續還準備進行木星或太陽系的其他行星的穿越探測，希望在2049年完成100個天文單位，實現到達距離地球150億公里、太陽系邊的地方探測。

央視新聞指出，去年，中國成功完成了「天問一號」任務，「祝融號」火星車平穩著陸在火星表面並開始巡視探測，開啟了中國探索深空的步伐。

吳偉仁接受央視專訪時表示，後續，中國還將規劃多個天問系列行星探測任務，探索浩瀚太空 。他說，「我們還會有天問二號、天問三號、天問四號等等陸續出台」。

吳偉仁指出，後續主要任務，一是要對深遠空間的小行星進行探測，把小行星的樣品採集回來。小行星採樣過後，中國還準備展開火星採樣返回，希望在2030年前後完成此一目標。

他表示，相對於月球採樣返回，在數億公里外的火星展開採樣返回任務，難度更大，需要具備推力更大的運載火箭，而運載能力的提升，就如同給深空探測的規劃插上了翅膀，可以飛得更高更遠。

吳偉仁說，「我想我們首先要解決大推力的運載火箭，實現火星採樣，當然後續我們還準備進行木星或者太陽系的其他行星的穿越探測。我們希望在2049年完成100個天文單位，到達距離地球150億公里的地方，所以我們希望能夠到太陽系邊的探測實現」。

吳偉仁稱，為了能更好地開展深空探測及航天領域的前沿技術研究，中國已成立首個深空探測實驗室。實驗室位於安徽省，是一個實現科學、技術、工程融合發展的新型科技研發機構。

他表示，這個實驗室一是支撐中國國家深空探測的重大工程，其次是開展在深空領域的前沿性、基礎性、戰略性研究，第三則是對後續深空探測等工程進行深入論證，提出實施方案。

此外，深空探測實驗室還將打造成為匯集國際人才的平台。吳偉仁說，這是一個開放性的實驗室、開放性的平台，將面向國際，希望能吸引國際人才也能到這個實驗室工作。