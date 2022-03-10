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上海無症狀確診者暴增 廣場舞不准跳了

中國新聞組／北京10日電
上海民眾排隊做核酸檢測。（中新社）
上海民眾排隊做核酸檢測。（中新社）

上海近日出現新冠確診者暴增的情況，當地時間8日出現62例無症狀確診者，這是上海連續第七天無症狀感染者人數上升，也是中國政府2020年3月將無症狀感染者與有症狀確診病例分開統計以來的單日最高記錄。上海當局祭出嚴格防疫措施，一邊加強核酸檢測，另一邊取消音樂會和展覽會，並關閉一些公共場所。

除了62例無症狀感染者外，上海8日還新增3例本土有症狀確診者，當天中國境內一共新增233例新的確診病例、322例新的無症狀感染者。9日截至晚間6時，上海又新增了有症狀4例、無症狀15例確診者。

上海蘭衛醫學檢驗所臨時增設核酸採樣工作站，民眾有序進行核酸採樣。（中新社）
上海蘭衛醫學檢驗所臨時增設核酸採樣工作站，民眾有序進行核酸採樣。（中新社）

美國之音報導，儘管與歐美相比，人口近2500萬的上海單日出現65例確診者微不足道，但中國政府一直實施對病毒和疫情零容忍的政策。

報導指，上海許多娛樂和休閒活動，例如音樂會、展覽會以及輔導課等，目前都已經被推遲或取消。就連上海各大公園由退休人員參與的廣場舞，也被下令停辦。上海市內幾十處公寓和辦公大樓，則因為出現確診病例或被確診病人以及他們的密接者造訪過而被封鎖，當地相關人員都要被隔離14天。

彭博：醫療資源不均 中國難放棄清零

對於中國為何不放棄「動態清零」策略，美國媒體「彭博」近日發表文章分析指出，中國醫療保健系統沒有做好充分準備的情況下，任何背離「動態清零」策略的重大轉變都有可能導致一場公共衛生危機。

彭博該文章以內蒙古額濟納旗為例，當地人口約有3萬，去年10月中旬的幾十宗新冠確診令當地醫院不堪重負，地方政府不得不用火車將140多名患者轉移到1000多公里外的省會呼和浩特。但沒過多久，呼和浩特的醫院也開始尋求幫助。

文章認為，這一經歷表明，中國龐大而零散的醫院網路因資源分配不均而步履蹣跚，雖然政府擴大了農村醫療和國家醫療保險的覆蓋範圍，但2020年平均每1000人只有不到3名醫生，落後於主要發達國家。

「彭博情報」高級醫療分析師Mia He說，「如果中國重新開放邊界，醫療保健系統肯定會受到很大的挑戰。」

醫療保險 檢測 疫情

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