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中國首例5胞胎 20年後成家裡的頂樑柱

中國新聞組／北京6日電
生活雖然艱苦，但五個孩子從來沒有抱怨過，而是認真生活、充滿感恩，這也是王翠英最大的欣慰和驕傲。（取材自農視網）
生活雖然艱苦，但五個孩子從來沒有抱怨過，而是認真生活、充滿感恩，這也是王翠英最大的欣慰和驕傲。（取材自農視網）

2002年，河北一名農婦王翠英生下了中國國首例五胞胎，引起廣泛關注。20年過去了，五個孩子都順利長成了認真生活、充滿感恩的人。

來源：YouTube

農視網報導，王翠英30歲時與打工的繳寶存結婚結為夫妻，婚後生下大女兒寧寧。34歲那年，王翠英做了腹部水腫手術，術後一個月複查時發現懷孕，但醫師告知王翠英其腹中為罕見的五胞胎，在當時中國婦產科還未曾有過成功降生的案例。醫師建議王翠英減胎，但王翠英考慮後決定，哪怕付出生命的代價都要試一試。最後在懷胎七個月時通過手術剖腹生產，三女兩男健康誕生，這場中國首例五胞胎的順利生產手術，獲得了全國關注，很多好心人也紛紛捐款資助。

王翠英2002年剖腹產下三女兩男。（取材自農視網）
王翠英2002年剖腹產下三女兩男。（取材自農視網）

2005年，五胞胎獲選為2008北京奧運會「真人版福娃」，這份榮耀之後，孩子們幼兒園、小學、初中的費用都全免，無形中減輕了王翠英很多負擔。她特別在意孩子的教育。除了學習，還培養他們學樂器，組成了一支小樂隊。2016年，全家人受邀參加電視台的節目錄製，孩子們還特意為她演奏了「聽媽媽的話」。

孩子們受到了社會更多的關注，也得到了更多的關愛。（取材自農視網）
孩子們受到了社會更多的關注，也得到了更多的關愛。（取材自農視網）

參加完節目一年後，丈夫因病去世。王翠英強忍悲傷，拚命賺錢養活孩子們。好在漸漸懂事的他們逐漸成為家裡新的頂樑柱。

2020年7月高考成績公布時，除了老二，其他四個孩子都過了河北本科分數線。這讓王翠英高興得合不攏嘴，但又為高昂的學費擔憂起來。孩子們猜到媽媽的煩惱，老五跑到北京找了份保安工作，率先賺起了學費。哥哥姊姊們也做服務員、收銀員、做各種零工掙學費。

2020年9月，五個孩子在河間府署詩經齋舉行了一場成人禮。「我們能有今天的生活，要感謝母親的養育之恩，更要感謝社會上關心我們、幫助我們的人……。」作為大姊的繳福慶帶領著妹妹弟弟們，感謝母親的養育之恩。王翠英淚流滿面和五個孩子緊緊地擁抱在一起。

生活雖然艱苦，但五個孩子從來沒有抱怨過，而是認真生活、充滿感恩，這也是王翠英最大的欣慰和驕傲。

手術 北京 教育

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