中國兩會／奇葩獻策催生 允大齡單身女性生1胎？

全國政協開幕，有政協委員提出「允許30歲以上單身女性生育一胎」的建議。（新華社）

每年「兩會」期間，全國人大代表、全國政協委員們的提案總是關注焦點，今年也不例外，但往年不時出現的「奇葩」提案少了些，取而代之的是一片「催生」聲。代表們紛紛獻策，建議開放大齡女性生育、從稅賦等層面為家長減負等，以搶救中國的出生率，也帶動輔助生殖產業火了一把。

中國出生人口近年繼續下降，老齡化程度加深。據「中國統計年鑑2021」，2021年中國的出生率只有1.1，為40多年來新低。券商中國報導，為緩解人口老齡化，中國提出生育二胎和三胎政策，但效果差強人意。目前正值全國兩會 ，提升人口出生再度成為熱門話題，多名委員圍繞這個問題準備相關提案。

全國政協委員花亞偉提出「允許30歲以上單身女性生育一胎」。花亞偉在提案中呼籲，眾多大齡「剩女」生育意願強烈卻連適婚對象也找不到，有可能錯過生育年齡，社會應以更加包容的態度對待未婚生育，滿足大齡單身女性的生育意願。

全國人大代表劉慶峰認為，落實鼓勵生育政策要善用經濟「指揮棒」，為年輕人和用人單位減負；他建議關注企業女員工職業發展通道問題，個稅專項附加扣除盡快覆蓋0至3歲幼兒家庭，以及用人工智能技術幫助家長開展家庭教育，為家長減負。

全國政協委員、西南政法大學經濟法學院教授王煜宇也認為，可充分運用財稅金融等宏觀政策調節工具，將3歲以下嬰幼兒照料費用納入個稅專項扣除，並對積極履行生育保險等單位和企業給予稅費減免。全國政協委員金李則建議給6歲以前的孩子免費大病醫保 ，減輕家庭負擔。

受到兩會「催生」氛圍影響，輔助生殖概念股昨天盤中一度飆升逾5%。多地近日也發布促進生育等相關政策，包括北京 市醫保局、衛健委和人社部宣布將人工受精、胚胎移植等16項輔助生殖技術納入北京醫保；上海、河北、河南、天津、貴州、安徽、陝西、山西等12個省市也發布增加人類輔助生殖服務機構數量的計畫。

另紅星新聞報導，全國政協委員白岩松近日表示，「政協委員要做好調研、做好功課，不能什麼熱門就提什麼」。由於近年兩會不時出現代表委員們「一窩蜂」提案現象，白岩松這幾句話在網路引發不小關注。

報導說，全國兩會應當具有宏闊的視野，如果就某一熱門話題扎堆而上，可能導致某種「失焦」，使那些沒有太多話題性、戲劇性卻又事關某些群體切身利益的議題被忽略。政協委員更應該做好功課，盡量讓每一種聲音、每一個想法、每一分細節，都獲得同等的表達、展示機會。