浙大學霸低調救人 瞞著爸媽「偷偷住院」捐幹細胞

浙江省中醫院病房裡，胡雙的造血幹細胞採集持續4個小時。（取材自中國青年報）

「你知道嗎？我在提起筆的這分鐘，才覺得我讀書少了。我不知道該怎麼表達我對你的感激之情。有幸遇見你，是我莫大的福氣。 」這不是浪漫的三行「情書」，而是一名白血病女子寫給救命恩人——25歲的浙大學生胡雙的感謝信。胡雙是名浙大學霸，他日前捐出造血幹細胞，救了白血病女子一命。

中國青年報報導，浙江省中醫院病房裡，日前進行胡雙的造血幹細胞採集。採集持續4個小時，分離機不停運轉，220ml的造乾混懸液從他的身體中被分離出來。 「生命種子」以最快的速度，為身患白血病的女子帶去生的希望。

25歲的浙大電氣學院研三學生胡雙本科浙大，碩博連讀，是名實打實的「學霸」。2016年，大二時的胡雙在學校組織的一次獻血中，採樣加入了「中華骨髓庫」。當初為救命的事種下的希望，一晃五年，胡雙自己都快要忘了。

胡雙2016年大二時，在學校組織的一次獻血中，採樣加入了中華骨髓庫。（取材自中國青年報）

據報導，去年10月，胡雙接到了西湖區紅十字會的來電：「你的造血幹細胞與一名白血病患者初步匹配成功，願不願意做進一步高分辨配型？」兩個陌生人血液高分辨配型成功，這本是一件概率不到萬分之一的事。胡雙說，「如果機會來了，一定要抓住。」他利用做科研課題的空閒時間，去省中醫院進行高分辨配型。

胡雙知道捐獻造血幹細胞不會對身體造成什麼影響，但直到採集結束，他仍隻字沒對家人提過，「其實也沒什麼好說，免得造成老爸老媽不必要的擔心。」他也沒跟老師講，「不用說，老師出差去了，管不到我。」

報導指出，胡雙說，剛好趁這段時間做論文。他住進了醫院後，每天都要在醫院打兩針動員劑，以促進造血幹細胞大量生長釋放到外周血中。採集前，他一共注射了9針動員劑，因為藥物的作用，腰酸了幾天。採集進行時，胡雙安靜地躺在病床上，臉上是內斂的愉悅。

報導指出，由於造幹捐獻遵循「雙盲」原則，胡雙並不知道等待他的陌生人姓名、身在何處，只知道那是一個正在人生最好年紀的女孩。

工作人員給他看那位患者寫來的信：「我很幸運，雖然不曾相識，但是上天卻以這樣的方式安排我們相遇。從我確診以來，我才知道健康有多麼重要。當我得知我是白血病的時候，無疑是一個天大的打擊，不管是對我還是我的家人都是致命的......也許上天聽到了我的願望，才讓你來拯救我......」。

據報導，當胡雙從省中醫院出院回宿舍，舍友打了車過來接他。一路上，舍友也有點好奇，問這問那。他看起來像平常一樣安靜，「沒什麼疲勞感啊，獻之前、獻之後沒什麼差別。」胡雙難為情地說，「本來就想安靜地開始，安靜地結束。現在紅十字會通知了校醫院，讓我休息。這下學院的院長、導師都知道了」。