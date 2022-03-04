重慶植物園遭棄小白狐 不怕人還討抱抱

視頻顯示，一女子雙手抱著一隻白色的小狐狸，小狐狸溫順的將頭搭在女子肩頭。（取材自極目新聞）

四川省重慶南山植物園 的一隻小白狐，近日在網上走紅，小傢伙不但不怕人還找人求抱抱。

極目新聞報導，視頻顯示，植物園內一女子雙手抱著一隻白色的小狐狸，小狐狸溫順的將頭搭在女子肩頭，女子一度想放小狐狸下來，但小狐狸似乎很享受抱抱的感覺，不肯下地，這一幕引來不少路人駐足拍照。

視頻發布後，有網友誇小狐狸可愛、溫順，也有網友認為這樣抱著小狐狸很危險，狐狸身上細菌，而且還有可能會咬人。

視頻發布者表示，小狐狸疑似是當地一大學的畢業生遺棄在植物園內的。小狐狸很聰明，會在山上刨坑藏吃的，有不少好心的遊客會給牠送吃的，「我和我朋友經常去看牠，已經是朋友了，所以讓我們抱，小狐狸很溫順。」

重慶南山植物園工作人員表示，那隻白色小狐狸並非園區飼養，而是從外面跑進去的，已來到該園區有一段時間。

執業獸醫師表示，從尾部形態和頭部特徵判斷，視頻中的動物為白狐，也叫「北極狐」，原產地在冰天雪地的北極，食物主要為旅鼠類，也吃魚、鳥、貝類等。建議民眾不要直接抱著白狐，一則白狐容易受驚且性情兇猛，一旦受驚很容易咬人，被咬了之後必須立即接種狂犬病疫苗 ，否則有感染狂犬病的風險，二則白狐身上有很多細菌病毒，容易傳染疾病。