河南太昊陵朝祖會攤位98萬拍出 日租金3萬人民幣

用98萬人民幣拍下河南太昊陵朝祖會攤位的張姓男子。（取材自極目新聞）

一年一度的河南 太昊陵朝祖會即將於3月4日登場，今年朝祖會攤位競租日前舉行，位置最好的攤位最終價位為98萬元（人民幣，下同，約15.5萬美元），使用期為32天，日均租金 高達3萬多元。

極目新聞報導，太昊陵朝祖會一攤位拍出98萬元高價的消息引發熱議，攤位競拍得主張男說，他帶了100多萬現金來競拍，最終以98萬競得，現場就交了錢，「將在攤位上賣一塊錢一個的壓縮饃，這次不圖掙錢，就圖給周口和淮陽做個宣傳。」

據了解，今年的攤位分為木屋攤位區和六米彩棚攤位區。按經營行業畫分為：工藝品區、玩具百貨區、水果冷飲區以及泥泥狗、布老虎區和民俗娛樂區。經過多輪激烈競爭，今年位置最好的128號攤位，最終以98萬元的高價，由淮陽當地人張姓男子拍得。

張男說，128號攤位位置很好，位於太昊陵正門口左側橋上。據了解，128號攤位一共是14平方米，包括九平方米的室內面積和五平方米的室外面積。

張男說，去年廟會攤位的最高競拍價為27.2萬，售賣的就是由他供貨的壓縮饃，今年他決定親自拍得最好攤位自己售賣。張男的壓縮饃廠距離太昊陵景區不遠，目前有四五十位工人，為了應對即將到來的銷售旺季，他將再招聘60餘位工人。

「壓縮饃，靈氣大，不上清華上北大。」張男說，壓縮饃的寓意好，口感也好，他對壓縮饃在廟會上大賣很有信心。壓縮饃大的是一元一個，小的是一元三個，預估可以賣100多萬元，除去攤位費，人工和原料成本，不一定能掙錢，「不圖掙錢，就是為了給淮陽、給周口做個宣傳。」