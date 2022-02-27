新聞觀察站／八孩母案 燒出中共公信力危機

今年春節，中國電影 票房再創佳績。其中，頌揚「抗美援朝」戰爭的「長津湖之水門橋」成為最賣座的電影。但過年期間，中國民眾在網路上熱搜的則是另一部電影：「盲山」。

「盲山」是中國導演李楊2007年推出的作品，講述一名剛從大學畢業的女孩白雪梅急於找工作分擔家計，卻被拐賣至偏遠山村，淪為當地農民生育和洩慾的工具，儘管想盡了辦法，卻依然無法逃離。據稱，當年上映時，這部電影總票房還不到人民幣800萬元(約126.6萬美元)。

十多年前的冷門電影突然被注意到，是因有人發現，電影駭人的情節竟與春節前傳出的江蘇徐州「八孩母親事件」高度雷同，只不過比起白雪梅，真實事件中八孩母親的遭遇更加悲慘。

這起事件得以曝光，完全是網路時代才會出現的偶然。去年底網上傳出，在實施計畫生育的中國中國，徐州豐縣竟有男子生了八個孩子，吸引一票網紅到此拍攝影片。

元月底，一則影片出現八孩的母親，頭髮散亂，脖子上繫著鐵鍊，被鎖在一間破屋裡。女人叫喊著：「我就是個妓女…跟妓女一樣，我就跟妓女一樣！」影片被快速傳播並引發關注，許多人意識到，她就是真實版的白雪梅。

面對全社會關注，市縣兩級政府從1月28日到2月10日兩周內連發四次通告說明，但內容避重就輕，一開始還否認存在人口拐賣與凌虐情事，官方明顯包庇、說謊引燃民間更大的怒火，甚至上演全民網上辦案的現象。

強大的輿論壓力迫使江蘇省委、省政府終於在本月17日成立調查組，並且在6天後公布5000多字調查報告，坦承八孩的母親確實遭人數次拐賣，宣布懲處17名官員，並將開展專項行動嚴打拐賣婦女行為。

但官方第五份通告依然不被接受，許多人甚至不相信八孩母親就是官方所稱，為雲南省福貢縣亞谷村人「小花梅」。目前旅居美國的中國評論員鄧聿文稱，這起事件是中國開年來第一起真正嚴重的社會治理危機。微信 上甚至有評論指出，中共 當局已經陷入了「塔西佗陷阱」之中。

「塔西佗陷阱」是古羅馬歷史學家塔西陀提出的理論：如果公權力失去公信力，無論如何發言或行事，社會都將給予負面評價。「一旦統治者變得不受歡迎，他的所有行為，無論是好的還是壞的，都會引起人們對他的厭惡。」

中共中央總書記習近平25日主持政治局集體學習時強調，尊重和保障人權是中國共產黨人的不懈追求。那麼，何不從解救八孩母親開始，根絕拐賣婦女惡習，讓中國不再有「盲山」。如此，或許還有機會從「塔西佗陷阱」脫身，而這也會是今年國際婦女節前，能獻給廣大中國婦女最大的祝福。