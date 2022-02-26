清華大學人事改組 邱勇改任黨委書記、王希勤接校長

邱勇由清華大學校長轉任黨委書記。（取材自清華大學官網）

中國著名高校清華大學人事大改組，原校長邱勇轉任黨委書記，王希勤接任清華大學校長，原黨委書記陳旭據傳將調往中央黨務機關任職。

王希勤任清華大學校長。（取材自清華大學官網）

新京報報導，清華大學官網顯示，邱勇出生於1964年7月，研究生學歷，中國科學院院士，校黨委副書記。主要研究方向為有機光電材料與器件研究。曾獲國家傑出青年科學基金資助，獲全國模範教師稱號、國家技術發明一等獎。第十三屆全國人大常務委員會委員等職。

王希勤生於1968年6月，研究生學歷，博士，教授。2018年10月任校黨委常委、常務副校長。2018年12月兼任校秘書長。2019年7月兼任機關黨委書記。王希勤主要研究方向為信號與信息處理。

另據政知新媒體報導，王希勤2000年曾來美國加州大學 伯克利分校擔任訪問學者。在美國三年後，他毅然放棄優厚待遇、放棄綠卡 ，歸國回到清華繼續執教。王希勤2017年接受媒體訪問時表示，清華原有的教育 體系已與當今中國快速發展的現狀非常不適應了，必須進行綜合性的改革。

「清華的學生，傳統的特點就是聽話、出活、能幹事，但是大學不僅要出工程師，還要出思想家、科學家，來解決當今和未來中國與世界所面臨的政治、經濟、社會、科學、文化等各方面的問題。這是清華的歷史責任。」王希勤說。

邱勇在任清華大學校長期間，曾多次隨首封錄取通知書給清華新生贈書。2021年7月的贈書是《老人與海》，邱勇在致新生的信中寫道，《老人與海》這個看似簡單的故事展現了人超越極限、不屈不撓的忍耐力，人與不可知自然頑強拼搏的無畏勇氣。