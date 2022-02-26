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深圳「第一加班樓」現疫？ 萬人撤離、有人抱電腦逃

中國新聞組／北京26日電
深圳南山科興科學園疑現陽性關聯人員，引發萬人逃離，有人拉開窗掛出「快逃」字樣。(取材自深圳客微博)
深圳南山科興科學園疑現陽性關聯人員，引發萬人逃離，有人拉開窗掛出「快逃」字樣。(取材自深圳客微博)

中國仍多點散發疫情，廣東省東莞大朗鎮昨日新增11宗本土病例，部分區域調整為高風險地區。當地25日起「封城」，實施全域交通管制，禁止其他一切車輛進出大朗鎮區域。同時，廣州已暫停與東莞往來客運。此外，號稱中國「第一加班樓」的深圳南山科興科學園疑現陽性關聯人員，引發萬人逃離，不少人帶電腦主機湧上街頭，「大撤離」話題一度上熱搜榜。

綜合媒體報導，科興科學園昨午發現有初篩陽性關聯人員引起恐慌，園區要求員工即時收拾個人物品收工離開，萬人突然湧至街上，場面「壯觀」。經複核，該學園初篩陽性關聯人員核酸檢測結果均為陰性。目前，除關聯人員所在樓層外，其餘樓層均已解除臨時管控。

深圳南山科興科學園疑現陽性關聯人員，引發萬人逃離，不少人帶電腦主機湧上街頭。(取...
深圳南山科興科學園疑現陽性關聯人員，引發萬人逃離，不少人帶電腦主機湧上街頭。(取材自深圳客微博)
深圳南山科興科學園疑現陽性關聯人員，引發萬人逃離。(取材自深圳客微博)
深圳南山科興科學園疑現陽性關聯人員，引發萬人逃離。(取材自深圳客微博)

據了解，昨日下午約4時許，科興科學園上演萬人「大撤離」一幕。網傳科興出現突發疫情，大部分公司讓員工提前下班，許多員工不敢搭升降機而選擇走樓梯，網上圖片顯示，許多人密密麻麻擠在樓道中；很多人離開時還拿着電腦主機等。在科興科學園上班的一名員工表示：「大概是下午5點鐘，我們在網上看到消息說科興園有樓棟被封了，於是領導就讓我們提前下班。當時看到樓下有救護車停著，我們也趕緊收拾東西，帶好電腦回家了。」

這一場驚心動魄的撤離，不少該園區的上班族都表示「感覺到疫情離自己如此之近」，很多人描述當時的情況：撤離之路，人山人海，有人堵死在地下車庫，有人推著小黃車跑，再不濟的，腳動狂奔。不少人連撤離都要扛電腦主機和大顯示屏，有人自我解嘲說，「這也是深圳搞錢人最後的倔強…跑可以，工作不能丟。 」

當日下午，與「大撤離」一起被推上話題熱榜的，還有福田區要「封區」的消息。對此，福田區政府官方微博「福田發布」當晚8時41分發布消息稱，福田不存在「封區」的說法。

深圳南山科興科學園疑現陽性關聯人員，引發萬人逃離。(取材自深圳客微博)
深圳南山科興科學園疑現陽性關聯人員，引發萬人逃離。(取材自深圳客微博)
深圳南山科興科學園疑現陽性病例，引發萬人逃離，不少人帶電腦主機湧上街頭。(取材自...
深圳南山科興科學園疑現陽性病例，引發萬人逃離，不少人帶電腦主機湧上街頭。(取材自深圳客微博)

疫情 檢測 封城

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