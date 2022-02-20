冬奧大贏家安踏 續用新疆棉惹議

圖為位在晉江的安踏總部，展示2022年北京冬奧會和冬殘奧會官方體育服裝。（中新社）

在北京冬奧 各項目賽場及領獎台上，到處可見中國運動員身穿中國品牌「安踏」服裝的身影。無所不見的紅色安踏標誌，還出現工作人員、志願者服裝上，連中國國家主席習近平、奧委會主席巴赫穿的都是安踏的羽絨服，讓外媒稱安踏是2022年冬奧最大贏家。只是，持續踩購新疆 棉的安踏，仍引起人權組織的關注。

法廣引述媒體報導，中國運動品牌安踏去年慶祝成立30周年，自2016年以來，安踏一直是國際奧委會的官方供應商。因此，安踏紅色標誌在北京奧運會上隨處可見。

安踏與國際奧委會的合同將持續到今年年底。這種合作關係引起人權組織的注意，其中包括人權觀察（HRW）和終結新疆強迫勞動聯盟（EUFL）。

原因是安踏採購新疆棉，而北京被指在新疆進行強迫勞動。拜登 政府指責北京當局在新疆把維吾爾人和其他少數民族關進集中營，並談到了種族滅絕。

包括H&M、耐克和優衣庫在內的幾家紡織品巨頭在2020年宣布，由於人權受到侵犯，他們將停止從新疆採購。

報導指出，安踏稱他們將繼續從新疆採購棉花。「我們從中國的棉花產區購買和使用棉花，包括來自新疆的棉花，我們將繼續這樣做」。該集團解釋，它已採取措施監測沒有強迫勞動的情況。

國際奧委會則保證說，一個第三方的審計沒有發現包括安踏在內的供應商中存在強迫勞動、無償勞動、被迫勞動，或使用童工的現象。國際奧委會的報告沒有提到新疆，但注意說明「（安踏提供的）服裝不含棉花」。

然而，據「人權觀察」認為，這個供應鏈缺乏透明度，存在大量的漏洞，其中包括負責審計的第三方的身份，以及審計的方法。