冬奧大贏家安踏 續用新疆棉惹議
在北京冬奧各項目賽場及領獎台上，到處可見中國運動員身穿中國品牌「安踏」服裝的身影。無所不見的紅色安踏標誌，還出現工作人員、志願者服裝上，連中國國家主席習近平、奧委會主席巴赫穿的都是安踏的羽絨服，讓外媒稱安踏是2022年冬奧最大贏家。只是，持續踩購新疆棉的安踏，仍引起人權組織的關注。
法廣引述媒體報導，中國運動品牌安踏去年慶祝成立30周年，自2016年以來，安踏一直是國際奧委會的官方供應商。因此，安踏紅色標誌在北京奧運會上隨處可見。
安踏與國際奧委會的合同將持續到今年年底。這種合作關係引起人權組織的注意，其中包括人權觀察（HRW）和終結新疆強迫勞動聯盟（EUFL）。
原因是安踏採購新疆棉，而北京被指在新疆進行強迫勞動。拜登政府指責北京當局在新疆把維吾爾人和其他少數民族關進集中營，並談到了種族滅絕。
包括H&M、耐克和優衣庫在內的幾家紡織品巨頭在2020年宣布，由於人權受到侵犯，他們將停止從新疆採購。
報導指出，安踏稱他們將繼續從新疆採購棉花。「我們從中國的棉花產區購買和使用棉花，包括來自新疆的棉花，我們將繼續這樣做」。該集團解釋，它已採取措施監測沒有強迫勞動的情況。
國際奧委會則保證說，一個第三方的審計沒有發現包括安踏在內的供應商中存在強迫勞動、無償勞動、被迫勞動，或使用童工的現象。國際奧委會的報告沒有提到新疆，但注意說明「（安踏提供的）服裝不含棉花」。
然而，據「人權觀察」認為，這個供應鏈缺乏透明度，存在大量的漏洞，其中包括負責審計的第三方的身份，以及審計的方法。
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