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用過期食材、驅趕民警…星巴克漲價再惹議 形象塌房

中國新聞組／北京17日電
星巴克在中國漲價再度引熱議；圖為廣西北海一家星巴克門市。（中通社）
星巴克在中國漲價再度引熱議；圖為廣西北海一家星巴克門市。（中通社）

繼近日重慶某門市驅趕民警爭議之後，知名咖啡品牌星巴克再度登上熱搜。據澎湃新聞報導，星巴克部分產品於16日漲價，該訊息引發民眾反彈，星巴克在中國市場似乎不再風光。

星巴克近日成為中國互聯網上最火紅的熱詞之一，首先是有消息傳出星巴克重慶某門市13日驅趕於店門口吃便當的公安，導致民眾批判與反彈。官媒也對此點評指出：「星巴克請收回你們的傲慢」。15日，該門市甚至被民眾在門口擺上白花並丟雞蛋，表達抗議。

儘管星巴克通過官方微博公開道歉，稱是「言語不妥引發溝通誤會」。但不少網友表示：「你道歉的語氣過於傲慢了！」

去年12月，星巴克無錫兩家門店也被曝私換配料標籤、使用過期食材。儘管星巴克對涉事兩家門店進行了閉店處理，然而監管部門在後續排查中卻發現無錫市其他82家星巴克門店中，存在從業人員未戴工作帽、加工區物品擺放零亂、消毒記錄不全等15處問題。接連翻車，對星巴克帶來嚴重形象危機。

這次漲價則讓星巴克再度讓處於風口。據每日經濟新聞報導，包括美式咖啡、拿鐵咖啡在內的不少產品售價均上漲人民幣1至2元。星巴克客服回應，「這次只是針對部分飲品和食品定價進行調整，是綜合評估和考量運營成本等多方面因素定價的。」

財經社分析指出，星巴克在1999年進入中國市場，彼時廣大消費者還沒有建立喝咖啡的習慣，星巴克代表的是高端消費，象徵的是白領文化，品牌帶著一股優越感。

同時，在中國本土咖啡品牌圍攻下，咖啡文化不再是菁英獨享光環，星巴克品牌優越感正在走下神壇。

截至2021財年第4季末，星巴克已在中國208個城市，開出5360多家門店，其中2021年在中國市場新開了654家門店。截至2021年第4季，美國和中國中國的門店總數占其全球門店總數的62%。

星巴克 咖啡 公安

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