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蘇翊鳴日籍教練：執教冬奧中國隊 糾結過

中國新聞組／北京16日電
佐藤康弘。 (取材自澎湃新聞)
佐藤康弘。 (取材自澎湃新聞)

中國小將蘇翊鳴冬奧一金一銀的成績開創中國單板滑雪新時代，他分享喜悅時總會提及對日本教練佐藤康弘的感謝。佐藤陪伴在蘇翊鳴身邊，賽前賽後都能看到兩人擊掌、擁抱的畫面。身為蘇翊鳴與榮格的教練，佐藤對於執教中國隊曾有過猶豫與糾結，但他希望能貢獻力量，讓體育成為中日友好的橋梁。

來源：YouTube

澎湃新聞報導，中國隊15日在單板滑雪項目上喜訊連連。先是榮格創造歷史，獲得女子大跳台第五名；後是蘇翊鳴在男子大跳台中奪金，以一金一銀完美收尾此次北京冬奧之旅。

在為兩位選手驚豔的表現歡呼外，他們背後的日本籍教練佐藤康弘也引起關注。47歲的「日本單板滑雪教父」佐藤康弘從事滑雪運動將近30年，為日本培養了鬼塚雅、巖淵麗樂、大塚健等多名優秀選手。

他曾引薦學生榮格在2021年進入國家集訓隊，蘇翊鳴也是自2018年起師從佐藤康弘。同時，在本屆冬奧與中國選手同台競技的幾名日本單板滑雪選手，也均是佐藤的學生。

北京冬奧會申辦成功後，佐藤康弘接受了中國方面的邀請，執教單板滑雪大跳台及坡面障礙技巧隊。佐藤在日本埼玉縣嵐山町的訓練營有著很出色的硬件條件，即便是在夏季，運動員們也可以進行技巧訓練。 

這段時間裡，佐藤被中國選手的專注程度深深感動。不少選手是跨項選材，遠離家鄉跟著佐藤集訓。為了不辜負他們，佐藤研究了一套「速成法」讓中國運動員們很短的時間裡就具備了中高等級水平。

北京2022年冬奧會單板滑雪男子大跳台決賽15日舉行，中國選手蘇翊鳴奪得金牌。圖...
北京2022年冬奧會單板滑雪男子大跳台決賽15日舉行，中國選手蘇翊鳴奪得金牌。圖為蘇翊鳴（左）和教練佐藤康弘在比賽最後一跳前。(新華社)

佐藤談到，對於執教中國隊，他有過猶豫與糾結。但看到蘇翊鳴等人十分信任他，他就想超越國界去指導中國運動員。他說希望自己能為中日友好貢獻力量，「能讓體育成為中日友好的橋梁，沒有比這更好的事情了」。

「蘇翊鳴14歲時就很辛苦，承受著超過同齡人的訓練量。他有非常強烈的勝負心，訓練中非常專注，心裡有著更高的要求。」佐藤以嚴厲甚至苛刻著稱，細緻到弟子做動作時手指頭、臉的位置都要精確到每一度。佐藤從不擔心蘇翊鳴在訓練中鬆懈，因為後者對自己更嚴苛。

北京2022年冬奧會單板滑雪男子大跳臺決賽15日舉行，中國選手蘇翊鳴奪得金牌。圖...
北京2022年冬奧會單板滑雪男子大跳臺決賽15日舉行，中國選手蘇翊鳴奪得金牌。圖為蘇翊鳴在最後一跳前與教練佐藤康弘擁抱。(新華社)

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