中國第5金…四朝元老徐夢桃盼了12年 冬奧終摘金

北京冬奧會自由式滑雪女子空中技巧決賽14日舉行，中國選手徐夢桃奪得冠軍。 （新華社）

「我是第一名嗎？」中國選手徐夢桃14日在自由式滑雪 女子空中技巧決賽中拿下了盼了12年的金牌。中國隊本屆冬奧第5金入袋後，金牌數也追平2010年溫哥華冬奧最佳戰績。徐夢桃賽後激動的數度確認成績，讓看直播的網友也欣喜的隔空回應「你是第一你是第一你是第一」。

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徐夢桃奪得冠軍，激動大哭。 （新華社）

中新網報導，當晚決賽第一輪，徐夢桃和孔凡鈺分別以第二和第三名進入最終決戰。一跳定勝負的決賽第二輪中，第5個出場的徐夢桃頂住衛冕冠軍、白俄羅斯 選手漢娜·胡什科娃的衝擊，以及隊友孔凡鈺失誤帶來的壓力，成功挑戰向後翻騰三周加轉體三周這一女子賽場最高難度動作。

徐夢桃激動吶喊。 （新華社）

當徐夢桃一氣呵成完成落地後，現場瞬間響起掌聲，她跳出了108.61的高分，終於等來了朝思暮想的冬奧金牌。

瀟湘晨報報導，32歲的徐夢桃是中國女子空中技巧項目的領軍人物， 27次奪得世界杯個人賽冠軍。作為冬奧會的「四朝元老」，從2010溫哥華冬奧初出茅廬，到2014年索契賽場獲得銀牌，2018年在平昌賽場因為失誤而不慎受傷，她一度想過離開賽場，但是一股「不甘心」，讓她堅持完成手術，再戰第四個冬奧。

中國選手徐夢桃在比賽場上。 （新華社）

進入雪場之前，徐夢桃曾練過8年體操。2002年遼寧省九運會上，12歲的徐夢桃初露鋒芒。不過，考慮到當時她的身高已經超過1.60米，練體操優勢不大，徐夢桃的父親把她送到了瀋陽體院自由式滑雪教練陳洪彬的門下，自由式滑雪一練就是20年。

在陳洪彬的指導下，徐夢桃2007年為中國隊贏得第一個世青賽自由式滑雪空中技巧冠軍。2009年，她在莫斯科首度登頂為世界杯冠軍。

中國選手徐夢桃在比賽場上。 （新華社）

然而，冬奧冠軍是徐夢桃職業生涯裡一道邁不過的坎。徐夢桃的母親曾多次勸她退役養傷，但都被拒絕了。

徐夢桃流著淚與父母長談，「我已經堅持了這麽多年，沒有退路了。中國女子自由式空中技巧隊還從未在冬奧會上獲得過金牌，我要創造這個歷史」。 2018年3月，徐夢桃完成雙腿半月板手術，重新投入備戰。

北京冬奧會自由式滑雪女子空中技巧決賽14日舉行，中國選手徐夢桃奪得冠軍。圖為徐夢桃在頒發紀念品儀式上。 （新華社）

徐夢桃表示，能在自己家門口參加一屆冬奧會感覺三生有幸。「我從2018年之後到現在，一步一個腳印、踏踏實實走到今天，沒有放棄每一點的努力。我相信努力了一定會有收獲」。賽後她認真的告訴記者，她決定以後要在2月14日結婚、生孩子，因為這天是她人生創造歷史的一刻。