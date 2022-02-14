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退休後擺攤10年還兒債 上海「油墩子阿婆」走了

中國新聞組／上海14日電
阿婆曾對顧客說，自己煮得比較慢希望他們能多諒解。（取材自微博）
阿婆曾對顧客說，自己煮得比較慢希望他們能多諒解。（取材自微博）

上海胡婆婆為兒揹人民幣80多萬元的債，已退休的她擺攤賣上海傳統點心「油墩子」，從72歲擺到82歲，就在債務「基本還清」時住院，兩個多月後過世了。她老伴難過的表示，原本兩人已規畫養老，「現在沒機會了」。許多網友在微博上悼念，希望「油墩子阿婆」在天堂能夠好好休息。

來源：YouTube

香港01報導，胡婆婆名叫胡兆翠，1939年出生在江蘇建湖，十幾歲就到上海。年輕時在食堂做炊事員，一直做到50歲退休，育有兩兒一女。退休後，小兒子因為四處打零工生活不穩定，而要求她把房子賣掉，並出面借款80多萬元給他做生意。2011年，小兒子在河南洛陽破產，更稱生了重病沒辦法回來，而胡婆婆的大兒子跟女兒則認為婆婆偏心，與她斷了聯繫，胡婆婆只好與老伴承擔起債務。

在鄰居和社區幫助下，老兩口得到了某小區門口的一個9平方米大的警衛室，不需付租金。兩人便在此住下來，並在這個小房子門口搭了一個檯子賣起了「油墩子」，這時的她已經高齡72歲。

在上海擺攤賣傳統點心「油墩子」的阿婆，為幫兒子還80多萬元人民幣債務，從72歲擺...
在上海擺攤賣傳統點心「油墩子」的阿婆，為幫兒子還80多萬元人民幣債務，從72歲擺攤到82歲，日前因病去世。（取材自上觀新聞）

胡婆婆賣的「油墩子」是許多上海人喜歡的「童年點心」，價格便宜口味道地，很快打響名號，而婆婆的故事也吸引許多媒體採訪，更有善心人士希望能給予婆婆援助，但都被拒絕。胡婆婆表示，「不想欠別人一分錢」，「希望靠自己的雙手，慢慢還清債務」。

2020年5月，胡婆婆在接受採訪時曾說：「再過一年，差不多就能還清債務了。到時就帶兩個油墩子做紀念，和老伴兒一起去北京。」，婆婆說，自己年紀一大把，別說飛機了，連火車也沒坐過，但2021年4月，胡婆婆住進了醫院，再也沒有出院。老伴傷心示，債務基本還清了，她卻走了，「之前我們還想著等還完了找個地方養養老，現在也沒機會了」。

退休 北京 租金

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