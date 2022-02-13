「我該怎麼辦」男拿不出50萬彩禮 女友被拖走、毆打

監控視頻中，女孩穿著睡衣被家人強行從男友的屋子裡拖拽並毆打。（視頻截圖）

「博主稱拿不出50萬人民幣（約7.87萬美元）彩禮女友被強行拖走」一事近日登上微博 熱搜，閱讀達3.3億。此事發生在寧夏銀川，警方稱當事女子被女方家屬從男友屋裡拉了出去，警方已經介入處理。

來源：YouTube

瀟湘晨報報導，一位寵物博主日前發視頻自曝家中監控，稱「沒有50萬彩禮，女朋友被強行拖走，我該怎麼辦？」視頻中女孩穿著睡衣被家人強行從男友的屋子裡拖拽並毆打，女孩絕望大喊，可是父母的力氣太大了，她拚命掙扎也無濟於事，最終家人從男子的屋中拿走了行李，將女孩帶上了車。

女孩被父母拖走。（視頻截圖）

另一角落，男子想從屋裡出去救女友，但被人強行按倒在地，他勁掙脫開，跑出屋子營救女友，卻被打倒在地。

男孩想從屋裡出去救女友，但被人強行按倒在地。（視頻截圖）

據了解，男孩的職業是寵物博主，碩士畢業，女友也是重點高校的學子，兩人相戀六年，共同奮鬥，事業小有成就。

博主稱，為了讓女友母親放心，早已買了房並且寫了女友的名字，但還是遭到女方家人的強烈反對，女孩家人的意思是拿不出50萬人民幣（約7.87萬美元）彩禮就必須分手。

監控視頻中，女孩被父母拖拽並毆打。視頻截圖

據了解，女孩多次透露，從小被家人壓迫打罵至今，活在陰影之下的她，非常想與男友盡快領證，組建自己的家庭。

整個事件荒唐到不能理解，直到看見女方自曝家中還有個弟弟，母親為攢出給弟弟買婚房的首付，似乎一切都變得合理起來。

網友評論，他們拖拽的不是女兒，更是兒子的彩禮，女方父母眼中，女兒就是一件冷冰冰的商品，不顧孩子的終身幸福，這哪裡是爹媽，更像是人販子。

日前，博主稱已經和女友聯繫上了，正在回甘肅 的路上，女友希望他和警察 一起把她帶走，並且不希望父母被追究責任。