我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

稱「習近平就是人販子」 作家嚴歌苓成微博禁搜字

傳中國恢復出國旅遊因私護照辦理 移民管理局：不實

「我該怎麼辦」男拿不出50萬彩禮 女友被拖走、毆打

中國新聞組／北京13日電
監控視頻中，女孩穿著睡衣被家人強行從男友的屋子裡拖拽並毆打。（視頻截圖）
監控視頻中，女孩穿著睡衣被家人強行從男友的屋子裡拖拽並毆打。（視頻截圖）

「博主稱拿不出50萬人民幣（約7.87萬美元）彩禮女友被強行拖走」一事近日登上微博熱搜，閱讀達3.3億。此事發生在寧夏銀川，警方稱當事女子被女方家屬從男友屋裡拉了出去，警方已經介入處理。

來源：YouTube

瀟湘晨報報導，一位寵物博主日前發視頻自曝家中監控，稱「沒有50萬彩禮，女朋友被強行拖走，我該怎麼辦？」視頻中女孩穿著睡衣被家人強行從男友的屋子裡拖拽並毆打，女孩絕望大喊，可是父母的力氣太大了，她拚命掙扎也無濟於事，最終家人從男子的屋中拿走了行李，將女孩帶上了車。

女孩被父母拖走。（視頻截圖）
女孩被父母拖走。（視頻截圖）

另一角落，男子想從屋裡出去救女友，但被人強行按倒在地，他勁掙脫開，跑出屋子營救女友，卻被打倒在地。

男孩想從屋裡出去救女友，但被人強行按倒在地。（視頻截圖）
男孩想從屋裡出去救女友，但被人強行按倒在地。（視頻截圖）

據了解，男孩的職業是寵物博主，碩士畢業，女友也是重點高校的學子，兩人相戀六年，共同奮鬥，事業小有成就。

博主稱，為了讓女友母親放心，早已買了房並且寫了女友的名字，但還是遭到女方家人的強烈反對，女孩家人的意思是拿不出50萬人民幣（約7.87萬美元）彩禮就必須分手。

監控視頻中，女孩被父母拖拽並毆打。視頻截圖
監控視頻中，女孩被父母拖拽並毆打。視頻截圖

據了解，女孩多次透露，從小被家人壓迫打罵至今，活在陰影之下的她，非常想與男友盡快領證，組建自己的家庭。

整個事件荒唐到不能理解，直到看見女方自曝家中還有個弟弟，母親為攢出給弟弟買婚房的首付，似乎一切都變得合理起來。

網友評論，他們拖拽的不是女兒，更是兒子的彩禮，女方父母眼中，女兒就是一件冷冰冰的商品，不顧孩子的終身幸福，這哪裡是爹媽，更像是人販子。

日前，博主稱已經和女友聯繫上了，正在回甘肅的路上，女友希望他和警察一起把她帶走，並且不希望父母被追究責任。

警察 甘肅 微博

上一則

過年父母給女友8000元紅包 寧波男：她爸媽分文沒給我

下一則

稱「習近平就是人販子」 作家嚴歌苓成微博禁搜字

延伸閱讀

本土確診+18 高雄情侶群聚擴散 燒到砂石場

本土確診+18 高雄情侶群聚擴散 燒到砂石場
汪小菲「與很多女孩有關係」 緋聞女友闢謠 證實關係？

汪小菲「與很多女孩有關係」 緋聞女友闢謠 證實關係？
生日前一天輸球…C羅上傳與女友甜蜜照慶祝37歲

生日前一天輸球…C羅上傳與女友甜蜜照慶祝37歲
汪小菲帶嫩女友度假賴不掉？ 張蘭怒懟：我們沒那麼齷齪

汪小菲帶嫩女友度假賴不掉？ 張蘭怒懟：我們沒那麼齷齪

熱門新聞

中國隊自由式滑雪選手谷愛凌。(取材自微博、Instagram)

谷愛凌老爸是誰？Google工程師否認 卻曝愛過谷媽

2022-02-09 20:15
北京冬奧會花樣滑冰團體賽，中國選手朱易排名墊底，朱易在完賽後難掩沮喪之情，非常自責，一度哽咽。（新華社）

花滑摔倒 朱易哽咽自責：我的女單水平沒那麼高

2022-02-06 18:47
冬奧金牌選手谷愛凌。（美聯社）

谷愛凌對比徐州8子母「前者是幻影 後者更貼近中國」

2022-02-10 12:35
美國出生的中國女子花滑選手朱易在奧運賽事項目中失誤，差點讓中國隊無法晉級，引來中國網民一陣酸言酸語，似乎也引發中國當局對網路的審查。（歐新社）

19歲朱易花滑失誤 中國隊險難晉級 網民酸評微博刪文

2022-02-06 18:27
在紀錄片中，13歲的蘇翊鳴和14歲的谷愛凌一起訓練。（視頻截圖）

谷愛凌、蘇翊鳴紀錄片暴紅 當年兩小無猜

2022-02-12 09:00
網上流傳一篇4萬字的評論中國國家主席習近平的文章，被認為是反習勢力在20大前的起手式。圖為13屆全國人大四次會議開幕，習近平步入會場。(新華社資料照片)

反習重磅炸彈？4萬字批評習近平長文瘋傳海內外

2022-02-10 02:29

超人氣

更多 >
黃曉明離婚2周被爆熱戀「甄嬛」女星 真相揭露了

黃曉明離婚2周被爆熱戀「甄嬛」女星 真相揭露了
1張圖／冬奧獎牌榜 美奪6金排第3 挪威9金躍第1

1張圖／冬奧獎牌榜 美奪6金排第3 挪威9金躍第1
獨／陳屍浴室 曼哈頓華埠35歲華女遇害 警逮凶嫌

獨／陳屍浴室 曼哈頓華埠35歲華女遇害 警逮凶嫌
8旬翁好友年年到場看超級盃 3人約好「今年是最後一次」

8旬翁好友年年到場看超級盃 3人約好「今年是最後一次」
封面故事／報稅開始了 2021有何改變？這些事要知道

封面故事／報稅開始了 2021有何改變？這些事要知道