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猜猜冬奧村最受歡迎的食物是啥？一餐要吃80隻

中國新聞組／北京13日電
北京烤鴨是冬奧村最受各國運動員歡迎的中國美食。(取材自中新網)
北京烤鴨是冬奧村最受各國運動員歡迎的中國美食。(取材自中新網)

北京冬奧比賽已進行多日，如何照顧上千名的運動員，冬奧村餐廳菜色一直為民眾所好奇。奧運村部長沈千帆表示，冬奧村特別為運動員們準備了許多中國特色美食，其中最受歡迎的是北京烤鴨和餃子，午餐高峰時，一天最多可消耗掉80隻烤鴨。而國際奧委會主席巴赫視查延慶冬奧村後，也滿意的說「如果我在村子裡待上三天，我會再長十斤」。

新京報報導，沈千帆表示， 歷屆奧運，運動員餐廳及餐食都備受關注。運動員餐是一個非常複雜的餐飲系統，菜單是和國際奧會相關運動營養學專家共同花費了兩年時間制定的。

沈千帆表示，「頂級運動員對餐飲有著嚴格要求，也要犧牲對美食的一些追求。我們有時候開玩笑說，他們都是拿著計算器在吃飯」，專家和運動員們更多關心食物的營養成分，比如每100公克中有多少能量、脂肪，過敏源是什麼等等。

他透露，北京冬奧村餐廳大量消耗的食材是肉類、蛋類和蔬菜。在滿足國際奧會批准菜單中一些基本營養元素提供的基礎上，冬奧村也會盡量滿足各地不同的口味要求。

此外，北京冬奧恰逢中國春節，運動員餐廳也提供了一些具有北京特色的美食，沈千帆透露，最受運動員歡迎的特色美食是北京烤鴨和餃子，「作為特色美食，這也是運動員餐食非常重要的補充，中午高峰時一天能消耗80隻烤鴨。」而不少運動員在品嘗過北京烤鴨後，也紛紛上傳社交媒體分享。

北京日報報導，延慶冬奧村是3個冬奧村中接待代表團數量最多的村，接待了來自87個代表團的約1300名運動員和隨隊官員。國際奧委會主席巴赫11日到延慶冬奧村考察，並在運動員餐廳用午餐。

巴赫感謝延慶冬奧村村長程紅的熱情會見。「“我想向延慶冬奧村表示祝賀。我剛剛在村裡用了午餐，我必須要說，如果我在您的村子裡待上三天，我會再長十斤，這裡的餐食太好吃了。」巴赫說，他遇到的運動員都對這裡的房間、餐食和服務極為滿意。

北京烤鴨是冬奧村最受各國運動員歡迎的中國美食。（取材自央視新聞）
北京烤鴨是冬奧村最受各國運動員歡迎的中國美食。（取材自央視新聞）

運動員 北京冬奧 美食

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