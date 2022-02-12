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冬奧／男子冰球北美大戰 美國4：2加拿大

冬奧／美國第5金 單板滑雪障礙追逐團賽奪冠

20億人網上關注 北京冬奧收視創新高

中國新聞組／北京12日電
北京冬奧攝影師穿上冰鞋，在賽場忙碌拍攝。(新華社)
北京冬奧攝影師穿上冰鞋，在賽場忙碌拍攝。(新華社)

北京冬奧會，在美國的電視收視率不高」，華盛頓郵報9日指出，雖然電視收視率不高，但越來越多人轉戰TikTok和YouTube等平台收看，本屆冬奧會實際上較以往更受美國人歡迎。奧林匹克轉播服務公司（OBS）10日表示，北京冬奧會已經成為迄今收視率最高的一屆冬奧會。

大公報報導，近日西方媒體廣泛報導北京冬奧會收視率為「史上最糟糕」，但「華郵」卻指出，由於人們從電視轉向網絡，本屆冬奧會實際上或比以往任何一屆都更受美國人歡迎。

擁有美國奧運轉播權的NBC也表示，旗下Peacock電視數字平台上，今年是收視率最高的一屆冬奧會，在線觀眾的數量龐大且不斷增加。

OBS是向全世界奧運持權轉播商提供奧運會廣播電視公共信號的機構，行政總裁埃克薩科斯10日表示，北京冬奧會已經成為迄今收視率最高的一屆冬奧會。他表示，在日本、美國、加拿大和南韓等國家，北京冬奧會都非常受歡迎，在社交媒體上多達20億人次關注這一盛事。

這也得益於中國在5G技術使用等方面的領先，本屆冬奧會首次使用UHD和HDR技術，即超高清和高動態範圍的4K技術來進行轉播和製作，並首次在冬季項目上運用了3D回放技術。此外，雲轉播也是北京冬奧會的一大特色，轉播商不用到現場就可以遠程製作內容，實現信號的及時傳輸。

北京冬奧 奧運 華郵

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