徐州8孩媽證實人口拐賣 3人刑拘 網：官員不用究責？

八個孩子的父親董志民涉嫌非法拘禁罪，已被採取刑事強制措施。（取材自微博）

中國江蘇徐州八孩案，連日來輿論不斷發酵，當地聯合調查組終於認定本案涉人口拐賣。八個孩子的父親董志民涉嫌非法拘禁罪，另外兩人涉嫌拐賣婦女罪，3人已被採取刑事強制措施。網民對此評論，風光辦冬奧，農村底層卻如此黑暗，徐州官員呢？不用究責嗎？八孩真的都是同一個爸嗎？

精神失常、遭狗鍊拴脖的徐州八孩母親，無數中國網友質疑她是遭到拐賣。（視頻截圖）

綜合新聞報導，徐州市新聞辦官方微博「徐州發布」通報稱，徐州八孩罹患精神疾病的母親楊姓女子，近日經DNA檢驗比對，認定她就是來自雲南省福貢縣的小花梅。

此外，近百名女子8日 深夜開車到徐州豐縣想「解救」被鐵鏈鎖脖的八孩媽，但遭到當地警方阻攔和威脅，最終，徐州市政府在半夜23點介入，車隊被以協助共同防疫 的名義勸返。徐州市承諾深入調查。網上流傳「娘子軍」夜行「救姐姐」的信息則在10日被封。

據通報，楊女的55歲丈夫董志民涉嫌非法拘禁罪；楊女同鄉的48歲桑姓女子及其67歲丈夫時姓男子涉嫌拐賣婦女罪，上述3人已被採取刑事強制措施。

1月28日，抖音 帳號「徐州一修哥」發布短片，揭露一名女子楊某俠被人用狗鏈拴在破屋內囚禁，前後生養了八個小孩。短片在中國各大社群 轉傳後，引發中國輿論關注。

輿論認為三份通告前後矛盾，還有更嚴重的疑問是，楊某俠走失後為何陪同人沒有報警？董志民為何能在中國嚴厲的一孩政策下超生八孩，當局為何對此特別寬容？八個孩子七個男孩，是否存在着殺女嬰問題？

徐州當局最新通告，承認楊某俠是被人拐賣到徐州的，且其丈夫涉嫌非法拘禁，但調查結果仍有許多細節值得懷疑，但已經被指是狠狠打臉了官方此前的欲蓋彌彰的幾次通告。

儘管聯合調查組終於證實本案涉人口拐賣，但數以萬計的中國網友仍一面倒質疑董男為何沒有被列涉嫌強姦罪、虐待罪與故意傷害罪，並要求全面調查鄉村地區長期存在的婦女遭拐賣問題。

一些熟悉情況的人透露，徐州鎖鏈8孩女的慘劇並非個案 。在一些地方，拐賣婦女兒童，強姦生娃，已經成了「民俗」，特別是中國40年的生育政策導致農村出現大批光棍。網民還懷疑政府姑息或受賄，幫助掩蓋罪惡，篡改受害者姓名、籍貫等信息，讓受害人永不得翻身獲救。