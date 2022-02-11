我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

未成年拐賣？「徐州八孩案」的年齡不可說之怒

李靚蕾「恐坐牢6個月」陷危機 王力宏離婚訴訟內容曝光

徐州8孩媽證實人口拐賣 3人刑拘 網：官員不用究責？

中國新聞組／北京11日電
八個孩子的父親董志民涉嫌非法拘禁罪，已被採取刑事強制措施。（取材自微博）
八個孩子的父親董志民涉嫌非法拘禁罪，已被採取刑事強制措施。（取材自微博）

中國江蘇徐州八孩案，連日來輿論不斷發酵，當地聯合調查組終於認定本案涉人口拐賣。八個孩子的父親董志民涉嫌非法拘禁罪，另外兩人涉嫌拐賣婦女罪，3人已被採取刑事強制措施。網民對此評論，風光辦冬奧，農村底層卻如此黑暗，徐州官員呢？不用究責嗎？八孩真的都是同一個爸嗎？

精神失常、遭狗鍊拴脖的徐州八孩母親，無數中國網友質疑她是遭到拐賣。（視頻截圖）
精神失常、遭狗鍊拴脖的徐州八孩母親，無數中國網友質疑她是遭到拐賣。（視頻截圖）

綜合新聞報導，徐州市新聞辦官方微博「徐州發布」通報稱，徐州八孩罹患精神疾病的母親楊姓女子，近日經DNA檢驗比對，認定她就是來自雲南省福貢縣的小花梅。

此外，近百名女子8日 深夜開車到徐州豐縣想「解救」被鐵鏈鎖脖的八孩媽，但遭到當地警方阻攔和威脅，最終，徐州市政府在半夜23點介入，車隊被以協助共同防疫的名義勸返。徐州市承諾深入調查。網上流傳「娘子軍」夜行「救姐姐」的信息則在10日被封。

據通報，楊女的55歲丈夫董志民涉嫌非法拘禁罪；楊女同鄉的48歲桑姓女子及其67歲丈夫時姓男子涉嫌拐賣婦女罪，上述3人已被採取刑事強制措施。

1月28日，抖音帳號「徐州一修哥」發布短片，揭露一名女子楊某俠被人用狗鏈拴在破屋內囚禁，前後生養了八個小孩。短片在中國各大社群轉傳後，引發中國輿論關注。

輿論認為三份通告前後矛盾，還有更嚴重的疑問是，楊某俠走失後為何陪同人沒有報警？董志民為何能在中國嚴厲的一孩政策下超生八孩，當局為何對此特別寬容？八個孩子七個男孩，是否存在着殺女嬰問題？

徐州當局最新通告，承認楊某俠是被人拐賣到徐州的，且其丈夫涉嫌非法拘禁，但調查結果仍有許多細節值得懷疑，但已經被指是狠狠打臉了官方此前的欲蓋彌彰的幾次通告。

儘管聯合調查組終於證實本案涉人口拐賣，但數以萬計的中國網友仍一面倒質疑董男為何沒有被列涉嫌強姦罪、虐待罪與故意傷害罪，並要求全面調查鄉村地區長期存在的婦女遭拐賣問題。

一些熟悉情況的人透露，徐州鎖鏈8孩女的慘劇並非個案 。在一些地方，拐賣婦女兒童，強姦生娃，已經成了「民俗」，特別是中國40年的生育政策導致農村出現大批光棍。網民還懷疑政府姑息或受賄，幫助掩蓋罪惡，篡改受害者姓名、籍貫等信息，讓受害人永不得翻身獲救。

社群 防疫 抖音

上一則

陳巍奪金擊敗羽生 被譏「大猩猩鑿冰」辱華遭起底

下一則

香港增1300餘例確診 港府與中國商討建方艙醫院

延伸閱讀

未成年拐賣上下瞞報？「徐州八孩案」的年齡不可說之怒

未成年拐賣上下瞞報？「徐州八孩案」的年齡不可說之怒
徐州8孩案證實涉人口拐賣 父親等3人被刑拘

徐州8孩案證實涉人口拐賣 父親等3人被刑拘
谷愛凌對比徐州8子母「前者是幻影 後者更貼近中國」

谷愛凌對比徐州8子母「前者是幻影 後者更貼近中國」
中研究：清零地區放寬人口流動一年恐致200萬人喪命

中研究：清零地區放寬人口流動一年恐致200萬人喪命

熱門新聞

北京冬奧會花樣滑冰團體賽，中國選手朱易排名墊底，朱易在完賽後難掩沮喪之情，非常自責，一度哽咽。（新華社）

花滑摔倒 朱易哽咽自責：我的女單水平沒那麼高

2022-02-06 18:47
中國隊自由式滑雪選手谷愛凌。(取材自微博、Instagram)

谷愛凌老爸是誰？Google工程師否認 卻曝愛過谷媽

2022-02-09 20:15
馬凡舒一夜爆紅後，她2011年參加選美時不慎走光的片段亦被瘋傳。視頻截圖

馬凡舒主持春晚驚艷 當年泳衣走光片瘋傳

2022-02-04 08:00
美國出生的中國女子花滑選手朱易在奧運賽事項目中失誤，差點讓中國隊無法晉級，引來中國網民一陣酸言酸語，似乎也引發中國當局對網路的審查。（歐新社）

19歲朱易花滑失誤 中國隊險難晉級 網民酸評微博刪文

2022-02-06 18:27
網上流傳一篇4萬字的評論中國國家主席習近平的文章，被認為是反習勢力在20大前的起手式。圖為13屆全國人大四次會議開幕，習近平步入會場。(新華社資料照片)

反習重磅炸彈？4萬字批評習近平長文瘋傳海內外

2022-02-10 02:29
多倫多大學研究生展示他們收到的冥鈔。（取材自Instagram）

種族歧視？加國多倫多大學宿舍 紅包全給冥紙…校方道歉

2022-02-05 08:00

超人氣

更多 >
1張圖／冬奧獎牌榜 美4金排第4 中國3金排第7

1張圖／冬奧獎牌榜 美4金排第4 中國3金排第7
冬奧／跳完就知拿金牌 陳巍：我從關穎珊身上獲得啟發

冬奧／跳完就知拿金牌 陳巍：我從關穎珊身上獲得啟發
紐約市高中「抽籤」入學新規 華人家長震驚失望

紐約市高中「抽籤」入學新規 華人家長震驚失望
今年報稅亮點：符合資格家庭可獲更多稅收抵免

今年報稅亮點：符合資格家庭可獲更多稅收抵免
李靚蕾「恐坐牢6個月」陷危機 王力宏離婚訴訟內容曝光

李靚蕾「恐坐牢6個月」陷危機 王力宏離婚訴訟內容曝光