冬奧競賽 賈宗洋失誤、蔡雪桐丟牌…都哭了

「金博洋哭了」衝上微博熱搜。(取材自環球網)

冬奧賽事近來高潮迭起，不時可見到選手淚灑賽場。

綜合媒體報導，在花樣滑冰男子單人滑賽中，中國選手金博洋自由滑得到179.45分，刷新個人賽季最高分，短節目得到了90.98分，最終以總分270.43排名第9。在完成全部動作後，金博洋難掩激動，淚灑賽場，「金博洋哭了」也衝上微博 熱搜。不少網友鼓勵他「金博洋戰勝了金博洋」。雖然沒拿到獎牌，但同樣給他送上祝福。

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賈宗洋在備戰2018年平昌冬奧會期間意外受傷，腿部做了鋼釘支架。(取材自北京日報)

自由式滑雪 空中技巧混合團體決賽中，中國隊徐夢桃、賈宗洋、齊廣璞三位冬奧四屆元老聯手摘得銀牌。賽後，出現失誤的賈宗洋哭了，徐夢桃和齊廣璞則擁抱安慰他。賈宗洋哽咽說： 「四年備戰，今天因為我的小失誤丟掉了金牌，辜負了團隊和隊友的信任，真的對不起。」

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但其實賈宗洋在2018年平昌冬奧會意外受傷，腿裡做了鋼釘支架，他帶著這些鋼釘在平昌冬奧得到亞軍。本屆同樣摘銀，網友齊安慰他：「賈宗洋沒受傷就好。」

蔡雪桐表示將繼續挑戰自己的極限。(取材自北京日報)

在單板滑雪女子U型場地技巧獲得第4名的蔡雪桐，她遺憾說：「本來第三趟應該是做反腳900的，起跳的時候可能還是不夠有耐心，起跳有點急了，就沒給上力。」賽後，蔡雪桐說著就流下了眼淚，「如果我還能不斷地去挑戰自己的極限，我會繼續的」。

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此外，同項目劉佳宇獲得第八名，邱冷獲得第十二名，雖然沒能獲得獎牌，但網友卻被暖到。只見第一個出場的邱冷完成動作後，對著鏡頭亮出手掌，手心寫著「老武 加油」，還有一個心形圖案。在之前的資格賽中，隊友武紹桐無緣決賽，邱冷藉此表達自己與隊友的團結友愛。