被各國運動員「種草」 冬奧變展銷會 同款衣服熱賣

中國隊這次禮儀服飾的主題為「中國風采」，結合西式服裝剪裁方法，兼具東方文化韻味與結構科學美感，成為全場最亮眼的一抹「中國紅」。（取材自新京報）

冬奧開幕式後，各國運動員 同款話題被頂上了熱搜。貝殼財經報導，「加拿大隊同款羽絨服」、「安道爾小帽子」、「中國隊同款圍巾」，讓網友恨不得馬上擁有。每個奧運健兒都變成行走的「種草機」(種草是指推薦商品，激發他人購買欲)，把開幕式變成一場「全球冬季服裝展銷會」。

1.冬奧運動員

●英國 代表隊羊毛衫

各國都嚴嚴實實地捂著羽絨服，只有英國代表隊堅持了大衣和羊毛衫的穿搭。報導指出，米字旗羊毛衫，素色大衣搭配切爾西靴，讓英國選手化身人均時尚博主。做手工襯衫起家的Ben Sherman是英國經典服飾品牌，截至發稿前，英國隊同款毛線帽在官網還可以買到，但人氣最高的米字旗羊毛衫已售罄。

英國代表隊羊毛衫。（取材自新京報） 英國代表隊羊毛衫。（取材自新京報）

●美國代表隊羽絨服

報導稱，美國隊這套羽絨服來自本土品牌Ralph Lauren，作為美國奧委會連續14年官方合作服裝品牌，Ralph Lauren把自家最先進的保暖科技全都用在這件衣服上。但海外官網上高達1萬多的售價還是勸退了大多數人。

美國代表隊羽絨服。（取材自新京報） 這件可拆卸羽絨服，官網已經早早售罄。（取材自新京報）

●芬蘭代表隊羽絨服

身處高緯的芬蘭人把平常的灰色羽絨服穿出了極簡的冷淡風。唯一的缺點是遠看有點像灰色小企鵝。芬蘭代表隊的讚助商是當地百年運動品牌ICEPEAK，官網同步發售。

芬蘭代表隊羽絨服。（取材自新京報）

●加拿大代表隊羽絨服

據報導，這次和加拿大奧委會合作的瑜伽褲品牌Lululemon也做戶外服飾。紅色的派克大衣以紅色為主調，配置的肩帶方便在溫度較高的時候脫下隨身攜帶。關注度最高的這件可拆卸羽絨服，官網已售罄。

2.意外走紅的冬奧配飾

比起價格不菲的服裝，配飾的受歡迎度更高。

●愛爾蘭代表隊帽子

在眾多深色系代表隊中，愛爾蘭的綠色小帽子，一眼瞟過去絕對亮眼。

愛爾蘭代表隊帽子。（取材自新京報）

●安道爾代表隊帽子

安道爾只派出5名運動員參賽，但這並不妨礙舉牌旗手的毛線帽火出了圈。作為微信地址裡首字母排序第一的國家，安道爾是很多人在微信裡的「精神家鄉」。

●白俄羅斯 代表隊圍巾

白俄羅斯的民族花紋圍巾靈感來自國旗左側的花紋豎條，綠色象徵未來和希望。

●意外走紅的鴿子燈

開幕式上，孩子們手拿著一隻只潔白的鴿子燈歡愉奔跑的場景，迅速登上熱搜。就連奧林匹克官方賬號也隔空喊話想要「鴿子燈」。眾多網友聯名在微博請願：「希望義烏小商品城抓緊時間做一批燈。」好消息是，「大胖鴿子燈」可能已經被工廠安排上了。

大家心心念念的「大胖鴿子燈」可能已經被工廠安排上了。（取材自新京報）

3.一抹中國紅

作為東道主，中國隊這次禮儀服飾的主題為「中國風采」，結合西式服裝剪裁，兼具東方文化韻味與結構科學美感，成為一抹「中國紅」。最火爆的單品當屬運動員同款大紅圍巾，以國旗紅和國旗黃為主色，以隸書、楷書、行書三種書法字體織出「中國」二字，年味滿滿。