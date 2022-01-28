兒30歲未婚 父絕望輕生遺書交給執勤武警

武警們將仰藥輕生的男子送醫。（視頻截圖）

一名男子日前到上海看望兒子，因其年近30還未成家等情況感到失望，一時想不開喝藥輕生，將遺書交予執勤武警後暈倒，武警立即將其送醫救治。目前，男子已脫離險境，進一步治療中。男子將遺書交給武警那一幕，網友唏噓表示是「最苦的身影」。

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澎湃新聞報導，日前上海站南廣場一名中年男子走向執勤的武警哨位前，稱自己喝了農藥，交了一封遺書給武警後便倒在台階上，武警施救並通報將他送醫。事後男子輕生原因曝光，竟是因年近30歲兒子還未成家，男子感到絕望才一時想不開。

男子將遺書交給武警。（取材自澎湃新聞）

經了解，這名男子今年55歲，年前專門來看望在上海工作的兒子，因兒子年齡較大仍沒對象，感覺在村裡丟臉，遂產生喝農藥輕生的念頭。看到武警執勤男子就想讓武警將遺書交給家人。

事件曝光後，網友紛紛分享被催婚經歷，「我媽逼我自己做飯吃，自己做家務，說是如果最後發現自己不行，就會去找對象來幫……」、「我媽是哭，在我面前哭得稀里嘩啦，讓我有一種深深的罪惡感」、「我媽真的是，見到一頭豬，都會說眉清目秀」、「我媽說嫁出去了就給我100萬，我第一次知道自己這麼值錢」、「我有個兄弟，他媽偷偷的把酒席定了，房子裝修了，戒指也買了，逼我這個兄弟出去找女朋友，愣是給逼回來一個，哈哈。」各種奇葩理由讓人哭笑不得。