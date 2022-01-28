杭州確診者公司進口物料 驗出Omicron

志願者27日在北京豐台怡海花園恒豐園封控區開展工作。（中新社）

浙江杭州昨天新增8例本土確診病例，首個確診病例的樣本及其所在企業的進口物料上，均驗出Omicron 。

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綜合媒體報導，浙江省疫情 防控工作新聞發布會昨天通報，27日凌晨至下午2時，新增本土確診病例8例，均在杭州。目前全省只有一個中風險區域，沒有高風險區域。

發布稱，經省疾控部門對首名發病病例樣本進行基因測序，顯示屬於Omicron病毒變異株，與浙江近期發生的本土或境外輸入病例病毒基因組同源性低。但與全球公開數據庫比對，發現與境外採樣日期為2021年12月11日的病毒序列高度同源，是一起獨立傳播疫情。

調查也發現，在首個發病病例所在的企業，未拆封使用的進口物料中，檢測出多個Omicron核酸陽性樣本。

通報並稱，為防範疫情擴散已提出多項措施，包括控制民眾聚集性活動數量及規模、提倡春節期間不舉行展銷促銷與企業年會等活動、家庭聚餐不可超過10人，自行舉辦5桌以上宴會等聚餐活動，需向所屬社區居委會或村委會報備。

通報也提到，全省風險人群管控政策需統一，包括對中高風險地區及其所在鄉鎮旅居人員，實行「14＋7」健康管理措施。

另外，北京冬奧 進入倒數階段，這一波疫情從1月15日爆發以來，北京累計80例確診。疫情嚴峻的北京豐台區要求，封控區、管控區內居民足不出區，且堅持每日核酸篩查。

據新京報報導，27日北京市新冠肺炎疫情防控記者會披露，從1月15日以來，北京市累計報告本土新冠肺炎病毒感染者80例。其中，Omicron變異株關聯疫情累計報告病例6例，均為確診病例，均為輕型，已連續4日無新增感染者報告。

Delta變異株關聯疫情累計報告感染者74例，確診病例58例、無症狀感染者16例。

北京豐台區副區長薄瀾表示，為快速有效阻斷疫情傳播，保障群眾健康安全，豐台區部分區域提升管控措施；在現有封控區、管控區防控措施不變的基礎上，區域內居民足不出區，堅持每日核酸篩查，區域內單位員工原則上居家辦公，減少流動。